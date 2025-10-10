Assistant Principal
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Biträdande rektor till Internationella Engelska Skolan Johanneberg (åk 4-6)
Vill du vara en del av en internationell skolmiljö med höga ambitioner där elevernas utveckling alltid står i fokus? Internationella Engelska Skolan (IES) Johanneberg söker nu en engagerad biträdande rektor för årskurs 4-6.
På Internationella Engelska Skolan gör vi skillnad i våra elevers liv. Vår framgång bygger på tydliga värderingar och engagerade ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. Våra skolor har en dynamisk, internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.Om rollen
Som biträdande rektor för årskurs 4-6 blir du en nyckelperson i skolans ledningsteam. Du samarbetar nära rektor, biträdande rektor och academic manager för att:
• Driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
• Stärka skolans kultur och värdegrund.
• Skapa en trygg och stimulerande miljö för både elever och personal.
• Stötta lärare i deras undervisning och arbeta för elevernas sociala och akademiska utveckling.
• Ha kontakt och samarbete med vårdnadshavare samt externa myndigheter.Vi söker dig som
• Delar IES värderingar och kan vara en tydlig förebild.
• Är en skicklig kommunikatör på både svenska och engelska, i tal och skrift.
• Har god relationskompetens och kan bygga förtroende med elever, personal och vårdnadshavare.
• Är strukturerad, organiserad och ansvarstagande.
• Relevant akademisk utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med goda resultat.
• God förståelse för betyg och bedömning enligt Lgr22.
• Kunskap om skollagen kopplat till undervisning och bedömning.
Meriterande:
• Svensk lärarlegitimation.
• Erfarenhet av schemaläggning, tjänstefördelning och timplan.
• Erfarenhet av arbete som biträdande rektor.
• Påbörjad eller avslutad statlig Rektorsutbildning eller annan chefsutbildning.
• Erfarenhet av rekrytering eller personalansvar.Ansökan
Vi intervjuar kandidater löpande under rekryteringsprocessen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
