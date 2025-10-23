Assistant Manager
Mister York AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2025-10-23
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mister York AB i Skövde
, Jönköping
, Mjölby
, Alingsås
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Mister York expanderar och söker en Assistant Manager till Skövde
Mister York är en växande hamburgerkedja som utmanar branschen och erbjuder vad vi kallar den nya generationens fast food. Vi tycker att en burgare gjord på kvalitativa råvaror inte skall behöva kosta en förmögenhet, det ska inte heller ta lång tid att få den i handen.
Mister York serverade sin första burgare sommaren 2020 ur en foodtruck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger samtidigt som vi driver vidare och utvecklar våra mindre containerhus. Mister York har utsetts till Sveriges bästa burgarkedja 3 år i rad av burgerdudes, något vi är väldigt stolta över!
Verksamheten finns idag på många olika orter i Sverige och vi jobbar för fullt med att Mister York skall bli tillgängligt för hela Sverige, där Skövde är näst på tur.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet och kunskap av en ledande befattning inom hotell och restaurangbranschen. Erfarenhet inom fast food är meriterande. Du är en driftig person som trivs med att ha flera bollar i luften och arbetar lösningsfokuserat. Du är serviceinriktad, organiserad och trivs i ledarrollen.
Vad innebär rollen som Assistant Manager på Mister York?
Du kommer tillsammans med din General Manager driva restaurangen framåt för att uppnå uppsatta mål, vilket inkluderar ekonomi, medarbetarutveckling, renlighet, kvalitet och service.
En Assistant Manager beskrivs generellt som General Managers högra hand, där du utvecklar dina egenskaper och skapar förutsättningar till att driva en egen restaurang i framtiden.
Du är ansvarig för restaurangens drift när din General Manager inte är närvarande.
Tillsammans med General Manager och Shift Leaders ingår du i restaurangens ledningsgrupp.
Arbetsuppgifterna innefattar att vara fullt upplärd och assistera inom samtliga följande områden som General Manager bär huvudansvar för:
Optimering av restaurangens drift.
Utbildning.
Miljö, renlighet och hälsa.
Försäljningsprognoser.
Inventering av varulager och inköp av varor.
Schemaläggning
Behovsanalys och rekrytering
Att restaurangens produkt och bemötande håller Mister Yorks standard.
Coachning av medarbetare.
Ekonomiskt ansvar - resultat och budgetefterlevnad.
Säkerställning av att restaurangen levererar på uppsatta mål i styrkort.
Hög kvalitet är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Alla som arbetar inom vår verksamhet ska veta varför de går till jobbet varje morgon och hur de är med och bidrar. Som ledare är det viktigt att du bidrar med positiv energi på arbetsplatsen och skapar en trygg miljö för alla anställda.
Anställningsform: Provanställning
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Varierande (dag, kväll, helg)
Mister York är anslutna till kollektivavtal. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://www.misteryork.se Arbetsplats
Mister York Kontakt
Ako Hamademin ako.hamademin@misteryork.se Jobbnummer
9571927