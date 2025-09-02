Asiatisk mat kock

Sushi Thai King AB / Kockjobb / Mölndal
2025-09-02


1 Asien mat Kock sökes
Vi söker nu en erfaren Asien mat Kock.
Vi värdesätter ansvarskänsla och renlighet.
Du ska ha god förmåga att samarbeta i team och hantera stressiga situationer.
Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer och en passion för matlagning, där du alltid sätter gästen i fokus och strävar efter att ge dem en god restaurangupplevelse.
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Arbetstid är mellan 40 timmar per vecka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sushithaikingjobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi Thai King AB (org.nr 556749-3340)
Göteborgsvägen 5 (visa karta)
431 30  MÖLNDAL

Jobbnummer
9488918

