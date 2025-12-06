Asia-kock till china wall i kristianstad
2025-12-06
Är du en kock med 1-2 års erfarenhet och en genuin passion för asiatisk matlagning? Vi erbjuder dig en Heltidsanställning där du får utveckla dina kunskaper i ett dynamiskt kök!
China Wall i Kristianstad söker nu en engagerad och läraktig Asia-Kock för en fast Heltidstjänst.
Vi söker dig som:
Har 1-2 års dokumenterad erfarenhet som kock (eller motsvarande) i restaurangkök.
Har ett stort intresse för och grundläggande kunskaper inom det asiatiska köket.
Är stresstålig, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Talar antingen vietnamesiska eller kinesiska i arbetet.
Dina Arbetsuppgifter:
Ansvara för mise en place och tillagning av högkvalitativa asiatiska rätter enligt våra standarder.
Säkerställa att köket uppfyller alla krav på hygien och livsmedelssäkerhet.
Samarbeta aktivt med teamet för en effektiv service.
Vi Erbjuder:
Heltidsanställning (100%) - en stabil och långsiktig anställning på China Wall i Kristianstad.
Goda möjligheter till vidareutveckling inom asiatisk gastronomi.
En trevlig arbetsmiljö med kollegor som stöttar varandra.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Ringa till telephone nr 0735309765 eller lämna CV på restaurangen i Kristianstad.
E-post: dung.chinawall@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare China Wall i Kristianstad AB
(org.nr 556827-1281)
Almvägen 20 (visa karta
)
291 41 KRISTIANSTAD Kontakt
Dung pham dung.chinawall@gmail.com 0735309765 Jobbnummer
9632060