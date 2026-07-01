Asia-kock till China Wall i Kristianstad

China Wall i Kristianstad AB / Kockjobb / Kristianstad
2026-07-01


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Är du en kock med en genuin passion för asiatisk matlagnibg? Vi erbjuder dig en Heltidsanställning där du får utveckla dina kunskaper i ett dynamkskt kök!
China Wall i Kristianstad söker nu en engagerad och läraktug Asia-kock för en fast Heltidstjänst.

Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för och grundläggande kunskaper inom det asiatiska köket.
Är streasstålig, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Talar antingen vietnamesiska ellwr kinesiska i arbetet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Ringa till telephone nr 0735309765 på måndagar.
E-post: dung.chinawall@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
China Wall I Kristianstad AB (org.nr 556827-1281), http://ww.chinawall.se
Almvägen 20 (visa karta)
291 41  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
China Wall i Kristianstad AB

Kontakt
Dung Pham
dung.chinawall@gmail.com
0735309765

Jobbnummer
9988092

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