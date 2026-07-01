Asia-kock till China Wall i Kristianstad

Är du en kock med en genuin passion för asiatisk matlagnibg? Vi erbjuder dig en Heltidsanställning där du får utveckla dina kunskaper i ett dynamkskt kök! China Wall i Kristianstad söker nu en engagerad och läraktug Asia-kock för en fast Heltidstjänst.
Vi söker dig som: Har ett stort intresse för och grundläggande kunskaper inom det asiatiska köket. Är streasstålig, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Talar antingen vietnamesiska ellwr kinesiska i arbetet. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Ringa till telephone nr 0735309765 på måndagar. E-post: dung.chinawall@gmail.com