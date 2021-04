Art Director & Copywriter till Bubbleroom - New Bubbleroom Sweden AB - Formgivarjobb i Borås

New Bubbleroom Sweden AB / Formgivarjobb / Borås2021-04-06Bubbleroom är ett av Nordens snabbast växande e-handelsbolag inom mode med en tydlig vision om att bli den självklara destinationen för lyxigt, glammigt och feminint mode. Vårt fokus är den nordiska marknaden men med distribution till hela Europa. Idag är vi ca 60 personer som arbetar på huvudkontoret i Borås, och vi söker nu efter fler medarbetare som drivs av viljan att göra goda affärer samt har ett genuint intresse för mode och e-handel. Välkommen till ett företag där medarbetaren är verksamheten och där alla våra framgångar är en konsekvens av våra medarbetares driv & engagemang!Nu behöver Bubbleroom utöka marknadsavdelningen med en kombinerad tjänst mellan Art Director & Copywriter.Tjänsten är ett föräldravikariat på 1 år. Det finns goda möjligheter till förlängning. Du är en del av vår marknadsavdelning och rapporterar till Campaign Manager.Beskrivning och arbetsuppgifter:I din roll som Art Director & Copywriter kommer du tillsammans med AD-teamet designa material till Bubblerooms olika delar, startsida, kategorier, inspirationssidor, e-mail medmera. Som Art Director & Copywriter är du kreativ och håller en grafisk röd tråd genom allt du gör, samtidigt som du har förståelse för vad som är kommersiellt och försäljningsdrivande. Du kommer utöver att skissa på kampanjer att arbeta tight tillsammans med vårt performance marketing-team och designa material för digital annonsering. Som Copywriter arbetar du med och ansvara för att bibehålla och utveckla Bubblerooms tonalitet i samtliga kanaler. Du skriver texter bland annat till kampanjsidor, annonser, nyhetsbrev och informationssidor.Parallellt med ditt dagliga arbete är du involverad i diverse projekt i vår övergripande affärsplan, där du skissar på utformning av nya features. Vid behov kommer du att stötta våra web-producenter med att publicera material för site, nyhetsbrev och övriga ytor.2021-04-06I tjänsten som Art Director & Copywriter ser vi att du har nedan kvalifikationer:- Eftergymnasial utbildning inom media/webb/grafisk design/copywriting- Du som söker har minst två års erfarenhet från branschen- God datavana med goda kunskaper i Adobe-paketet- God digital kompetens och förståelse för marknadsföring- Du är kreativ, driven, och våga testa nya saker samtidigt som du har förståelse för vad som är kommersiellt.- Du behärskar obehindrat svenska och engelska i tal & skrift- Meriterande är om du har kunskap kring after effects och/eller adobe premier pro- Kunskaper och förståelse inom performance marketing & Copywriting är meriterandeVem är du?Vi söker en lyhörd teamplayer, som är van att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Du har ett högt driv och har koll på vad som är på gång inom det grafiska i modevärlden. Vi ser även att du har förmåga att leverera med god kvalitet, i tidvis högt arbetstempo.Vårt erbjudandeBubbleroom är ett värderingsstyrt företag, med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där vi har högt i tak och jobbar tillsammans för att ständigt utveckla affären framåt. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi jobbar aktivt för att bli den bästa arbetsgivaren inom branschen. I tjänsten som Art Director & Copywriter kommer du ges möjligheten att med korta beslutsvägar vara med och påverka såväl ditt eget arbete som företages fortsatta utveckling. Vill du vara med på vår resa?Tjänsten är ett föräldravikariat på 1 år, med goda möjligheter till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Vid eventuella frågor kontakta Hanna Gustavsson, Campaign Manager, via mail: hanna.gustavsson@bubbleroom.com . Sista dag för ansökan är 2021-04-01, men vänta inte med att skicka in din ansökan då vi intervjuar löpande. Sök tjänsten via https://bubbleroom.varbi.com/what:job/jobID:371457/?lang=se eller via snabbknapp nedan.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningI enlighet med rådande kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-09New Bubbleroom Sweden AB5673231