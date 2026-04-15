Arrestvakt (heltids- eller timanställning)
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Nordvästra Skåne är ett av polisområdena inom region Syd och sträcker sig över tio kommuner. Polisområde Nordvästra Skåne indelat i fyra lokalpolisområden: Helsingborg, Ängelholm, Klippan och Landskrona.
Vi söker nu arrestantvakter med placering i Helsingborg. Just nu kan vi erbjuda såväl tillsvidareanställning som vikariat och timanställning. Arresten i Helsingborg är en av de större arresterna i Skåne och du kommer att ingå i en bra arbetsgrupp med erfaren och kompetent personal.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet som arrestantvakt innebär att möta och hantera personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation kring omhändertagandet, dna-topsning, daktning (fingeravtrycksupptagning samt fotografering), urinprovsprovtagning och registerslagningar. Utöver detta så ingår också övervakning av teknisk utrustning (bland annat övervakningskameror, porttelefoni och interna larm).
Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Du kan även medverka vid transporter till häktesförhandlingar samt på bevakningsuppdrag. Ditt bemötande har stor betydelse för den frihetsberövades upplevelse av polisen, vilket har stor vikt för den fortsatta utredningen.
Anställningen är förlagd till treskift med periodplanering.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieutbildning eller annan utbildning (som slutförts med godkänt resultat) alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
God syn (tillåtet att bära glasögon men du måste kunna fullgöra arbetet utan glasögon vid behov)
God hälsa, både fysiskt och psykiskt, då arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt
B-körkort Manuellt eller automatkörkort
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet (praktiktjänstgöring räknas ej)
Yrkeserfarenhet av att arbeta med/ bemöta människor i utsatta och/ eller problematiska situationer
Har erfarenhet av arbete som polisvolontär
Yrkeserfarenhet från arrest, kriminalvård och/eller försvarsmakten
Genomfört polisens arrestantsvaktsutbildning med godkänt resultat
God datorvana och erfarenhet av att hantera olika systemDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt men som även kan arbeta självständigt. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt vilket bidrar till att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
För mer information och för att ansöka: vänligen besök annonsen på Polisens hemsida: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/visma/arrestvakt-heltids--eller-timanstallning/
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
254 52 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polisregion Syd, Helsingborg
9855792