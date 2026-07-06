Arkivhandläggare - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker arkivhandläggare till Eskilstuna. Har du god administrativ förmåga, erfarenhet av ritningshantering eller arbete med säkerhetsskyddat material? Vill du ha många kontaktytor och arbeta både fysiskt och digitalt för en verksamhet som sätter kvalitet och säkerhet högt? Fortifikationsverket växer – sök dig till oss!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har – ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som arkivhandläggare i en myndighet med samhällsansvar
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Enheten för informationsförvaltning består av tre grupper och 33 medarbetare. I Ritningsförvaltningsgruppen är vi för närvarande 16 medarbetare och vi har fokus på leveranser till verksamheten och att få framdrift i våra byggprojekt. Övriga två grupper ansvarar för myndighetens diarium (Registraturgruppen) samt för handlings-, fastighets-, och ritningsarkiv (Arkivgruppen).
Vi söker nu förstärkning!
Som arkivhandläggare tar du ofta emot besök och ansvarar för:
registrering, kopiering, skanning och utskrifter av ritningar och teknisk dokumentation. Detta utförs inom byggprocessens alla skeden och levereras både internt och externt
samarbete med bland annat med projektledare, förvaltare och utvecklingsingenjörer kring dokumentationen samt att du säkerställer att det är hög kvalitet på leveranserna.
Du kommer även att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Denna tjänst är placerad i Eskilstuna och resor över hela Sverige förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå och har hunnit skaffa dig flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Vi vill att du har en mycket god administrativ förmåga och erfarenhet av arbete i ett flertal IT-system samt att du har mycket goda kunskaper i svenska och är svensk medborgare.
Tjänsten kräver B-körkort samt god körvana och en positiv inställning till bilkörning.
Det är meriterande med:
signalskyddsutbildning
erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
hantering samt förståelse av ritningar och teknisk information, både analogt och digitalt
skicklighet i informationsinhämtning ur digitala och fysiska arkiv
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten och noggrann. Arbetet kräver självständig planering och egna initiativ varför det är positivt om du har de egenskaperna. Rollen innebär också många kontaktytor både inom och utanför organisationen där samarbetsförmåga och kommunikation är av stor vikt. En stor del av arbetet är fysiskt i ritningsarkivet och vi söker dig som är en doer samtidigt som du gillar struktur, ordning och reda. Du är ambitiös och slutför dina uppdrag. Att du kan behålla lugnet även när pressen är stor värdesätter vi också. Dessutom ser vi gärna att du är analytisk och vetgirig och bidrar i vårt utvecklingsarbete med stort engagemang i både i detaljerna och helheten.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Vår arbetsplats finns på bara några minuters promenadavstånd från resecentrum.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 augusti 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Madeleine Sjöberg, 010-44 44 652 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3413/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9993521