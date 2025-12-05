Arkivarie till Stockholm
Arkivarie till Stockholm
2025-12-05
Vi söker nu en arkivarie till vår kund i Stockholm för ett kort uppdrag på deltid i början av nästa år. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en arkivarie till vår kund i Stockholm för ett deltidsuppdrag 50% med start i mitten av januari 2026 och som pågår till slutet av mars 2026. Arbetet sker på kundens kontor i västra StockholmPubliceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Arbete gäller främst att sköta gallring av personakter men även andra uppgifter inom arkiv kan förekomma, som exempelvis:
Framtagning och utlämnande av information i form av allmänna handlingar från fysiska arkiv, historiska samlingar, e-arkiv och databaser
Genomföra gallringsutredningar avseende vilka handlingar som bevaras och vad som kan gallras
Utarbeta strategi för digital långtidslagring och förbereda för leverans till e-arkiv
Utarbeta hanteringsanvisningar (dokumenthanteringsplaner)
Framställa redovisning av arkiv i form av förteckning enligt allmänna arkivschemat och redovisar efter verksamhetsprocesser
Genomföra bedömningar och utredningar avseende fysisk förvaring av handlingar
Genomföra förskriven gallring
Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
Leverera information till Stadsarkivet Kvalifikationer
Högskoleutbildning med examen avsedd för arkivarie. Högskoleutbildningen ska ha omfattat minst två terminer av arkivvetenskap
God kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariens funktion och ansvar.
Minst tre (3) hela års aktuell arbetslivserfarenhet inom liknande arbete
Goda kunskaper i MS office
Systemvana i dokument -och ärendehanteringssystem (exempelvis Platina eller Public 360) är önskvärt.
Erfarenhet av arbete med gallring
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12 december 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
