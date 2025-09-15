Arkivarie till kund i Stockholm
Har du högskoleutbildning inom arkiv samt arbetat som arkivarie i minst tre år? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en arkivarie för ett kort uppdrag på cirka två månader för arkivvård hos vår kund. Uppdraget är på heltid och startar så snart som möjligt och pågår senast till 30 december 2025. Arbetet sker under kontorstider vid kundens kontor på Kungsholmen samt vid arkivet på Liljeholmen. Det finns viss möjlighet till distansarbete efter introduktion.
I förteckningssystemet Arkis (Riksarkivet) finns tusentals äldre hänvisningar som lagts in på gammalt sätt, exempelvis som ett streck i volymkolumnen istället för en korrekt registrerad lufthänvisning. Dessa hänvisningar fungerar inte idag, de visas endast som hakklamrar med en kod och är inte kompatibla med den digitala beställningsfunktionen. I ditt arbete kommer du registrera hänvisningar i Arkis såsom "hänvisning till arkivenhet". Många hänvisningar behöver också kollas upp i själva arkivet, då de kan vara oklara eller obegripliga. I vissa arkiv måste man även kontrollera om den angivna gallringen har utförts eller inte, i andra arkiv kan man behöva göra en ordnings och förteckningsinsats. Totalt rör det sig om 6373 poster, av dessa är ungefär 115 poster åtgärdade och klara medan 82 poster, som är gulmarkerade i listan, måste kontrolleras och åtgärdas. Kvalifikationer
Högskoleutbildning med examen avsedd för arkivarie (högskoleutbildningen ska ha omfattat minst två terminer av arkivvetenskap)
God kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariens funktion och ansvar
Minst tre (3) hela års aktuell arbetslivserfarenhet inom området
Goda kunskaper i MS office
Systemvana i dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Platina eller Public 360)
Erfarenhet i att arbeta i ett förteckningssystem (gärna Arkis)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 19 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
