Arkivarie till kund i Stockholm

Är du utbildad arkivarie och har arbetslivserfarenhet av arbete inom arkiv? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en arkivarie till vår kund i Stockholm för ett uppdrag som startar omgående och pågår sex månader med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid 100% och du arbetar 39 timmar i veckan. Arbetet sker under kontorstider på kundens kontor i Hallonbergen. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du stödja stadsarkivarien i det löpande arbetet inom stadsarkivet och på kundens förvaltning. I arbetet kan dessa uppgifter ingå: ordna, bevara och tillgängliggöra både digitala och fysiska handlingar. Detta inkluderar att arkivera allmänna handlingar, vårda arkivmaterial genom förteckning och gallring, samt att hantera informationshantering, som att upprätta styrdokument och svara på förfrågningar.Kvalifikationer
Examen inom relevant ämnesområde motsvarande minst 3-årig
högskoleutbildning med minst 40 p/60 hp arkivvetenskap
Minst två års erfarenhet av arbete som arkivarie inom kommun eller stat
Erfarenhet av bevarande av analog och digital information
Meriterande
Erfarenhet av arbete med frågor om utlämnande av allmän handling (inkommer normalt via myndighetsbrevlåda)
Erfarenhet av arbete med IH-planer som stöd och rådgivare
Erfarenhet av att utbilda
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef
Möjlighet till fler spännande uppdrag
Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad
Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17/11 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
