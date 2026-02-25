Arkivarie till Göteborg!
2026-02-25
Har du en högskoleexamen inom arkivvetenskap eller liknande? Har du arbetat med administrativa uppgifter och arkivhantering i minst sex månader? Sök då denna tjänst!
Om uppdraget Vi söker nu en strukturerad arkivarie till vår kund i Göteborg för ett uppdrag med start i april och som pågår fram till och med maj 2026. Arbetstiderna är förlagda under vardagar mellan 8-16:30 och det finns möjlighet att arbeta på annan plats än på kontoret i Göteborg vissa dagar.
Dina arbetsuppgifter
Primärt fokus under uppdraget är inventering av allmänna handlingar och informationsmängder i respektive system. Informationsvärdering enligt arkivlagens bevarandemål och regionarkivets kriterier, bedömning av bevarande- och gallringsbehov.
Vidare kommer arbetsuppgifterna att innebära:
Framtagande av gallringsutredning
Förslag till framställan om bevarande och gallring
Ifylld bilaga med handlingstyper
Underlag till uppdatering av dokumenthanteringsplan
Föra dialog med systemförvaltare, informationsägare och IT.
Högskoleutbildning arkivvetenskap 40p (60hp) eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Erfarenhet av arbete med arkivfrågor i offentlig verksamhet
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Ciceron, Visual Arkiv)
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
Kunskap i standarder inom arkivområdet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 6 mars 2026
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
