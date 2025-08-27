Arkivadministratör till Forsmark!
Struktur, papper & samhällsnytta - i perfekt ordning. Vi söker dig som vill jobba med dokumentation och arkiv på Forsmark. En viktig roll där din känsla för kvalitet gör skillnad. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är den enskilt största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmark arbetar för och har som mål att göra Sverige fossilfritt inom en generation. I denna roll får du vara med och bidra till detta genom att tillsammans med din arbetsgrupp se till att arkivet följer regler och lagar som gäller inom kärnkraften.
Som Arkivadministratör kommer du att arbeta med att gå igenom och boxlägga pärmar i Forsmarks arkiv. Du kommer tillsammans med arkivarie att ansvara för att följa regler och standarder för arkivering enligt bland annat Riksarkivet och SSM. Till en början kommer det att vara enklare hantering av dokumentation. Men med mer erfarenhet kommer du få möjlighet att utvecklas inom arkiv och arkivsystemet.
Du erbjuds
• Att ingå i en härlig arbetsgrupp med god stämning, där kollegorna stöttar varandra och hjälps åt
• En arbetsplats med goda möjligheter att hålla en god balans mellan arbete och privatliv
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Tjänsten är 100% på plats på Forsmark då man arbetar med fysisk dokumentation i arkiv.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att gå igenom fysiska dokument för att säkerställa att de är kompletta, korrekta och i gott skick inför arkivering. Det innebär att du kommer:
• Gå igenom pärmar för boxläggning
• Säkerställa att dokumenten är i rätt skick genom att avlägsna material eller detaljer som kan påverka bevarandet eller hanteringen
• Arbeta med kopiera och sortera underlag
VI SÖKER DIG SOM
• Är uthållig och trivs med enformiga och repetitiva arbetsuppgifter
• Har arbetserfarenhet inom dokumentation, som t.ex. dokumentatör, administratör eller handläggare
• Är flytande i svenska och engelska då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande är om du har arbetserfarenhet inom arkivering och/eller kunskaper i arkiveringsprogrammet Visuals.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest och alkoholtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Forsmark här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114072". Omfattning
