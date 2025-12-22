Arkivadministratör NU-sjukvården
2025-12-22
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du vår nya medarbetare?
Vi står inför en stor utveckling och förändring inom digitaliseringsområdet de närmaste åren och vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
På vår enhet arbetar cirka 40 medarbetare som har olika funktioner, bland annat systemförvaltare, arkivredogörare, arkivarier och assistenter. Vi arbetar på både Uddevalla Sjukhus och NÄL.
Reception och Arkiv är en del av NU-sjukvårdens vårdadministration. Enheten består av reception, journalarkiv och E-arkiv. I huvudsak kommer arbetet vara i E-arkiv. Vårt uppdrag är att ta hand om digitalisering av journaler samt dokumenthantering och arkivering inom NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
I rollen som arkivadministratör hanterar du de dokument som kommer till NU-sjukvården och ska vara en del av patientjournalen. I vårt arbete är det väldigt viktigt att vara noggrann för att vi ska upprätthålla patientsäkerheten. Det krävs även en flexibilitet att kunna byta arbetsstation till där det behövs personal, så att alla hjälps åt för att vårt flöde ska fungera.Kvalifikationer
Du har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i IT-system inom sjukvård, journal och arkiv samt goda kunskaper i arbeta i Windowsmiljö. Du har goda kunskaper inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen och har mycket god förmåga i att uttrycka dig enkelt och tydligt i såväl tal som skrift, behärskar svenska språket väl och har goda kunskaper i engelska. Meriterande är ifall du tidigare har arbetat administrativt inom offentlig förvaltning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter kamratskap mycket högt då vi arbetar i tighta team och är beroende av varandra. Du strävar alltid efter att ge såväl kunder som arbetskollegor bästa möjliga service och bemötande samt har ett representativt och professionellt arbetssätt. Som person ska du kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha god samarbets- och initiativförmåga, vara stresstålig, strukturerad och ha ett gott omdöme. Du utför ditt arbete med stor noggrannhet, är ordningsam och har lätt för att lära dig och ta till dig nya arbetsuppgifter. Du är handlingskraftig, resultatinriktad och prestigelös.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, Vårdadministration Kontakt
Pia Olsson, Enhetschef 010-4356912 Jobbnummer
9658535