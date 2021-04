Arkitekt IT, tågledningsområdet - Trafikverket - Datajobb i Göteborg

Trafikverket / Datajobb / Göteborg2021-04-13Som Arkitekt IT inom tågledningsområdet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Vill du jobba inom en kreativ IT-organisation där du får utrymme för dina idéer? Om svaret är JA på frågan så sök gärna den här tjänsten hos oss på Trafikverket IKT (Informations- och Kommunikations Teknik). Du kommer att uppleva en stimulerande miljö med spännande möjligheter och variation för att utveckla dina färdigheter.Arkitekt IT, tågledningsområdet2021-04-13I Trafikverket finns en stark värdegrund som bygger på pålitlighet, engagemang och mod. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, läs mer om det här: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/ Som Arkitekt IT på Trafikverket inom tågledning har du den spännande uppgiften att jobba i några av Sveriges största och mest komplexa it-miljöer. Du kommer även att vara delaktig och bidra i utveckling av våra arbetssätt.Tillsammans med dina kollegor tacklar du framtidens utmaningar i det svenska transportsystemet genom att bland annat analysera, utforma och arkitektoniskt dokumentera de it-lösningar inklusive it-infrastruktur som skall ta oss in i framtiden, med ena benet i verksamheten och det andra i tekniken. Du kommunicerar beslutad arkitektur, deltar i framtagande och aktivt engagerar olika intressenter. Du följer upp att beslutad arkitektur efterföljs, du granskar/utvärderar IT-arkitektur och du deltar vid upphandling inom it-anskaffningar.Resor i Sverige i mindre omfattning, ingår i tjänsten.Övrig informationI denna rekrytering kan webbaserade tester och/eller arbetsprov komma att användas som en del i urvalet.Placering/arbetsort: Borlänge eller GöteborgVill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta mig, Henrik Hammarström, telefonnr finns nedan.Vem är du?Du kan lyfta blicken och se på helheten i en komplex teknisk infrastruktur, du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du drivs av utveckling och av att leverera resultat. Du har en bra abstraktionsförmåga och kan se och beskriva hur enskilda detaljer relaterar till helheten. Du har goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper så att du kan motivera dina idéer. Till sist förutsätts du vara lyhörd men samtidigt ha modet att på rätt sätt genomdriva dina idéer.Vi söker dig somhar en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning IT eller motsvarande aktuell yrkeserfarenhet och kompetens inom området som av oss kan bedömas likvärdig.har dokumenterad kompetens och/eller flerårig yrkeserfarenhet som arkitekt inom klient- och arbetsplatsområdet (dvs klientoperativsystem, digitala användare, automation, deployment, paketering och distribution).har flerårig aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom IT-arkitektur med höga IT-säkerhetskrav i en större verksamhet med komplex IT-miljö.har flerårig yrkeserfarenhet av att arbeta i operativa it-miljöer.har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.Det är meriterande om duhar genomgått IT-arkitekt utbildning, exempelvis Dataföreningens certifiering IT-arkitekt.har järnvägs- och/eller järnvägsrelaterad signalerfarenhet.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Varaktighet, arbetstid100 % , Tillsvidare, Provanställning 6 mån. tillämpasMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25