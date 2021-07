Arkitekt inom löst kopplad arkitektur och event streaming - Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa - Datajobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa

Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa / Datajobb / Norrköping2021-07-05Migrationsverket gör under ett antal år framöver en stor förändring i vår arkitektur.Från att ha system byggda i en högt integrerad arkitektur, med delade datamodeller och logik i databaser, går vi nu mot en löst kopplad arkitektur. Arkitekturen tar avstamp i Domain Driven Design och genomsyrar såväl verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur samt system- och mjukvaruarkitektur.Den arkitektur vi nu bygger upp ämnar åstadkomma lämplig separation mellan olika områden av verksamheten samt skapa möjlighet för olika team att utveckla dessa utan hindrande beroenden mellan varann. För att möjliggöra för tjänster från olika områden att dela information använder Migrationsverket event streaming. I vårt fall realiseras event streaming med hjälp av plattformen Kafka.Vi söker nu dig som är en erfaren arkitekt inom löst kopplad arkitektur och Domain Driven Design. Du är antingen systemarkitekt, lösningsarkitekt med teknisk bakgrund eller mjukvaruarkitekt. Du har en stor vilja och ett naturligt intresse av att driva pedagogiska insatser inom en organisation gällande just löst kopplad arkitektur, Domain Driven Design och meddelandebaserade system.Ditt uppdrag, om du väljer att anta utmaningen, är att ingå i Team Stream, som är det plattformsteam som utvecklar vår event streamingplattform och de komponenter och implementationsmönster som kommer med den.Våra plattformsteam ansvarar för att utveckla den bästa plattformen och miljön för att övriga utvecklingsteam ska få en enklare vardag. Vi jobbar med agila arbetssätt och fokus på automatisering samt går mot en löst kopplad, eventbaserad arkitektur. Dessutom inför vi nu en modern, cloud native plattform baserat på Kubernetes och Docker.Som vår kollega på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en föränderlig miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.2021-07-05Vi värdesätter att teamen har hög grad av självbestämmande, kan arbeta med moderna tekniker och arbetssätt och kontinuerligt leverera värde till våra användare. I våra team värdesätts gemenskapen högt och vi bidrar till bra arbetsklimat där vi lär av varandra, värdesätter varandras olikheter och har en tillåtande kultur.Dina arbetsuppgifter kommer att vara att tillsammans med utvecklingsteamen, och övriga arkitekter på Migrationsverket, säkerställa att vi bygger en bra plattform för event streaming och använder lämpliga implementationsmönster för att åstadkomma en korrekt och bra löst kopplad arkitektur.Du kommer att ha huvudansvaret för omvärldsbevakning och vara en av experterna på Migrationsverket inom event streaming och Domain Driven Design.Vi eftersträvar att arbeta med ständiga förbättringar i både arbetssätt och utveckling av våra produkter, här har du stora möjligheter att ta plats och vara med att påverka. Du kommer befinna dig på en arbetsplats där samhällsutmaningar utspelar sig och där du bidrar till att lösa dem.Personliga kompetenserDu har en hög personlig mognad och en uthållighet i ditt arbete, både med dina egna uppgifter och även med teamets uppdrag. Du är relationsskapande och förstår vikten av det i att få din roll i teamet att fungera och accepteras. Du har en hög pedagogisk insikt och tycker om att bjuda på dina kunskaper och erfarenheter för att lyfta andra. Vidare har du har en helhetssyn som alltid gör att du ser din och teamets del i något större. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter där du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är även strukturerad där du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.- Högskole- eller universitetsstudier inom datavetenskap, programvaruteknik eller datateknik med kandidat- eller masterexamen, eller motsvarande tidigare examen, eller annan relevant utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet- Yrkeserfarenhet av arkitekturutveckling inom en löst kopplad arkitektur- Yrkeserfarenhet som systemutvecklare eller programmerare- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska- Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförasMeriter- Erfarenhet av event streaming med produkten Kafka- Erfarenhet av mikrotjänster i en mikrotjänstarkitektur- Kunskaper inom utveckling av plattformsprodukter och utvecklingsverktyg- Erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)- Erfarenhet av DevOps och agila metoder- Erfarenhet av Continuous Integration/Continuous Delivery- Certifieringar eller utbildningar inom arkitekturområdet, exempelvis TOGAF, CITA-x, DFK-CIA- Erfarenhet från arbete inom en större organisationVill du veta merVill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 2021-09-19. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-09-19Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa5848138