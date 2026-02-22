Arkeolog visstidsanställning
2026-02-22
Vi söker arkeologer för visstidsanställning
Arkea kulturmiljökonsult AB är ett företag verksamt inom uppdragsarkeologi och arkeologisk konsultverksamhet. Vår huvudsakliga verksamhet är arkeologiskt fältarbete samt rådgivning och analyser inför olika former av exploateringar, till exempel inom ramen för MKB arbeten och kulturmiljöutredningar. Vårt geografiska område är hela landet. Du hittar vårt ljusa och hemtrevliga kontor invid Skogskyrkogården i Stockholm.
Vi söker nu arkeologer för fältarbete under säsongen 2026. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer framför allt att bestå av arkeologiskt fältarbete där du kommer att delta både vid inventeringar, utredningar och undersökningar. Du kommer att arbeta i större och mindre team. För att lyckas i din roll behöver du vara ansvarstagande och se samarbete som en självklarhet. Beroende av erfarenhet och kompetens kan även andra arbetsuppgifter som t.ex. rapportarbete och fyndhantering bli aktuellt.
Vårt arbetsområde är hela Sverige och det är mycket troligt att det kommer att förekomma perioder av övernattningar. Kvalifikationer
Akademisk magisterexamen inom arkeologi samt B-körkort är ett krav. Även någon form av erfarenhet av fältarbete mer än seminariegrävning är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ställer höga krav på ansvarstagande, samarbets- och organisationsförmåga. Har du erfarenhet av GIS och digital inmätning är det meriterande.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning, med start efter överenskommelse. Tillsättning av tjänster sker löpande och efter behov.
Ansökan eller frågor:
Välkommen med din ansökan med CV och en text om dig själv. Har du frågor, ring Tove, 070-744 47 28, eller maila tove.stjarna@arkeakulturmiljo.se
Ansök senast den 27 mars 2026.
Ansökan med CV och personligt brev via mail
E-post: tove.stjarna@arkeakulturmiljo.se
