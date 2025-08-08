Arkeolog
Sigtuna kommun, Museiverksamheten / Samhällsvetarjobb / Sigtuna Visa alla samhällsvetarjobb i Sigtuna
2025-08-08
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Museiverksamheten i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun arbetar för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, vi är en arbetsplats som vill göra skillnad! Vi är en politiskt styrd serviceorganisation där våra uppdragsgivare är invånarna. Vi arbetar tillsammans i våra olika verksamheter för att hitta nya idéer och lösningar som bidrar till invånarnas livskvalitet, hållbarhet och hälsa samt ökad integration och att motverka utanförskap.
Förvaltningen består av fem verksamhetsområden som rymmer:
• Fritid, idrott, sport, simhall, ishall och föreningsverksamhet
• Scenkonst, film, teater, konst, musik, museum, bibliotek och kulturarv
• Ungdomskultur, fritidsverksamhet, kulturskola och fältarbetePubliceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Sigtuna Museum & Art, en verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun, söker nu en arkeolog med expertkunskap inom arkeologi och föremålsförvaltning. Du ska tillsammans med konservator förvalta museets föremålsmagasin. Arbetet består av hantering och vård av de fysiska objekten och av den information som skapas kring dem.
Att förmedla, guida och föreläsa är en del av arbetet liksom att medverka vid museets samarbeten med universitet och forskning. Forskarkontakter är en viktig ingrediens i arbetet, liksom utgivning av museets forskningsskrift Situne Dei och internt samarbete vid utställningsproduktion. Du ingår som en självklar del i arbetet med utställningar och utlån. Du ingår i
eller leder olika projekt med Sigtuna Museum & Arts team.
Arbetet inkluderar också samarbete mellan olika förvaltningsområden inom kommunen, som rådgivare i fornminnesvårds- och kulturmiljöärenden. Du förväntas vara aktiv inom olika områden i hela verksamheten Sigtuna Museum & Art. Kvalifikationer
VI söker dig som har
• God kompetens inom arkeologi med medeltidsinriktning
• Erfarenhet av arkeologisk utgrävning, samt mottagning, registrering och hantering av arkeologiska föremål
• Generell erfarenhet av museiarbete med arkiv- och samlingsförvaltning. Museet tar emot fynd från utgrävningar i hela kommunen.
• Du bör ha god kunskap om föremål från sen vikingatid och tidig medeltid samt kunskap om uppländsk arkeologi i allmänhet och om Sigtunaarkeologi och Sigtunahistoria i synnerhet.
• Att ha disputerat i relevant ämnen är meriterande.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C204287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Museiverksamheten Kontakt
museichef
Ted Hesselbom ted.hesselbom@sigtuna.se Jobbnummer
9450283