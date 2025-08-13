Area Sales Manager hos Blickle i region Väst
Poolia AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2025-08-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Borås
, Alingsås
, Ale
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Blickle har under de senaste åren haft en imponerande tillväxt och söker nu en driven Area Sales Manager till region Väst. Vi söker dig som älskar att göra affärer, är resultatorienterad och vill vara en del av ett framgångsrikt team.
Är du en säljare som kan bygga långsiktiga relationer och samtidigt utveckla nya? Vill du ha ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, där du får delta i spännande projekt inom intralogistik och tillverkningsindustrin?
Blickle är en av världens största tillverkare av hjul och länkhjul - från modeller för 20 kilos last till industrilösningar som klarar 150 ton per hjul. Med över 30 000 produkter i portföljen finns det alltid rätt lösning för våra kunder. Våra kunder finns inom all form av industri - från företag som behöver flytta något, till tillverkare vars produkter kräver hjul eller länkhjul.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Area Sales Manager hos Blickle kommer du att vara nyckelspelaren i att upprätthålla starka relationer med företagets befintliga kunder samtidigt som du aktivt söker nya affärsmöjligheter.
Tillsammans med Blickles innesäljarteam kommer du att vara ansvarig för att driva ditt distrikt och hitta de bästa tekniska lösningarna för företagets kunder. Det innebär allt från att skapa underlag för offerter till att säkra avslutade affärer. Ditt distrikt kommer att omfatta Västra Götaland, Halland och delar av Värmland. Vi ser gärna att du utgår från Göteborg, Trollhättan, Borås, Ulricehamn med omnejd.
Vidare kommer du att vara en viktig del i att utforma kundplaner och se till att försäljningen och lönsamheten per kund uppfyller uppsatta mål. Du kommer att räkna på projekt och aktivt delta i kundens process, och utifrån det föreslå lösningar och produkter.
Vem är du?
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av teknisk försäljning, med fördel mot industrin och du har därav en god teknisk förståelse. Framför allt värderar vi dina personliga egenskaper:
• Du bygger starka, långsiktiga relationer
• Du är affärsmässig, lyhörd och kan analysera kundens behov
• Du är en skicklig förhandlare och resultatinriktad säljare
• Du är strukturerad, nyfiken och har en passion för att göra affärer
• Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift och har B-körkort.
I början av din anställning får du en gedigen tvåveckorsutbildning vid vårt huvudkontor i Tyskland - för att snabbt komma in i Blickles produkter och verksamhet.
Om verksamheten
Blickle AB är en del av Blickle GmbH, som har tillverkat hjul och länkhjul i över 70 år. Moderbolaget har sin produktion och huvudkontor i Rosenfeld, Tyskland, och i koncernen finns 1350 anställda världen över och har en omsättning på 3 miljarder. Det gör Blickle till en av världens största tillverkare av hjul och länkhjul. I Sverige har Blickle kontor i Landskrona. För mer information, besök vår webbplats på www.blickle.se.
Tycker du att detta verkar intressant? Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan, utan sök tjänsten redan idag via vår hemsida, www.dreamwork.se
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Granelli Glyré på mahlin.glyre@dreamwork.se
. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dreamwork Scandinavia AB Kontakt
Mahlin Granelli Glyré mahlin.granelli.glyre@poolia.se 070-377 45 39 Jobbnummer
9456680