Arcus söker nu en handledare till projekt Stöd och Matchning! - Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB - Personaltjänstemannajobb i Värnamo

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB / Personaltjänstemannajobb / Värnamo2021-04-05Arcus är ett jobbförmedlings- och utbildningsföretag som utför tjänster till både offentliga verksamheter, privata kunder och är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.I över 23 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på 60-talet orter i Syd- och Mellansverige redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller mot vidare studier.Arcus vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete!Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den aktör som alltid överträffar kundens förväntningar. Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå våra mål och vara den goda och erkända aktör vi önskar.Arcus bygger broar för ett bättre samhälle - för alla!Vi erbjuder ett flexibelt, spännande och roligt arbete tillsammans med ett härligt gäng. Vi har fasta löner och ett förmånligt bonussystem.Arcus söker nu en driven, engagerad och professionell handledare till tjänsten Stöd & Matchning!Tjänsten som är upphandlad av Arbetsförmedlingen har som mål att de arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid och på det sättet finna en lösning på sin arbetslöshetssituation.Arbetet som handledare innebär att matcha och stödja människor ut i arbete eller hjälpa dem hitta vägen till arbete via studier. Du kommer att jobba med människor både enskilt och i grupp genom individuella samtal, workshops och företagsbesök. Syftet är att utveckla den arbetssökandes färdigheter i att söka arbete på ett aktivt och medvetet sätt mot ett tydligt mål.Företagskontakter är en viktig del i matchningen ut mot arbete vilket innebär att vi söker dig som har eller kan utveckla ett brett kontaktnät samt har stor förmåga att skapa och vårda företags- och kundkontakter. Vi ser det därför som en värdefull erfarenhet om du tidigare har arbetat med personal och rekrytering i kombination med försäljning. Arbetet innebär även viss administration.Formell kompetensMinst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå samt minst tre års arbetslivserfarenhet inom exempelvis:Studie- och yrkesvägledningRekryteringsarbeteHandläggning i personalfrågorArbetsledning med personalansvarOmställningsarbete för arbetssökandeArbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågorKarriärvägledningDu kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift och har god datavana. Vidare anser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med Stöd och Matchning eller inom bemanning och rekryteringsbranschen.2021-04-05Servicekänsla och lyhördhet kommer naturligt för dig och du är van att ha mycket kontakt med andra människor. Din förmåga att skapa goda och långsiktiga affärsrelationer är stor. Du bör ha ett möjlighetsorienterat förhållningssätt och verkligen brinna för att deltagarna ska lyckas komma i arbete eller studier. Som person är du förtroendeingivande och affärsmässig. Vår organisation karaktäriseras av sunda värderingar och god förståelse för människan bakom arbetet. Vi är därför måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare. Slutligen ser vi gärna att du är ansvarstagande och är bra på att organisera och planera din tid.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.På Arcus är vi professionella, agila, goda förebilder och engagerade!InformationTjänsten är på uppdrag av Arbetsförmedlingen och utlyses i Värnamo.Resor i tjänsten förekommer mellan olika närliggande orter.Så ansöker duSista dag att ansöka är 2021-05-05.Om du känner att du är rätt person så sök tjänsten omgående då intervjuer hålls löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Pga. GDPR tas ansökningar inte emot via mejl, vänligen skicka in din ansökan på vår hemsida.Bifoga följande dokument till din ansökanCVTjänstgöringsintygExamensbevis eller betygAnställningsformTillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Omfattning100 %TjänstgöringsortVärnamoOmrådeschef: Hilana YaghiMail: hilana.yaghi@arcus.nu Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-05Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB5671709