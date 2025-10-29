Arborist
2025-10-29
Arborist till Göteborg
Vi på Agillo söker en utbildad och erfaren arborist till Göteborg.
Vi söker dig som har passion för trädvård, är noggrann och säkerhetsmedveten, samt trivs med att arbeta utomhus i ett aktivt och varierande arbete.
Placering: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag, dagtid
Start: Omgående

Dina arbetsuppgifter
I rollen som arborist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Beskära, fälla och vårda träd enligt gällande säkerhetsrutiner
Bedöma trädens hälsa och föreslå lämpliga åtgärder
Klättra, rigga och arbeta med olika verktyg och maskiner för trädhanteringKvalifikationer
Utbildad arborist (krav)
Minst 1-2 års erfarenhet av arbete som arborist (krav)
God fysik och vana av att arbeta utomhus
Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Svenska i tal och skriftSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och är tillgänglig för start omgående?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad. Att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agillo AB
(org.nr 556741-2282)
August Barks Gata 25 B (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9579667