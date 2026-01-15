Arbetsterapeut, vikariat
Kommunrehab i Mariestad är en enhet inom äldre- och omsorgsförvaltningen som består av åtta arbetsterapeuter, åtta fysioterapeuter samt två rehabassistenter.
Då en av våra duktiga arbetsterapeuter går på föräldraledighet i april söker vi nu dennes ersättare för ett längre vikariat på 1,5 år. Det finns goda möjligheter för tillsvidareanställning efter vikariatets utgång.
Är du en lyhörd och positiv person med god samarbetsförmåga? Vill du arbeta i ett rehabteam med god sammanhållning och där vi är engagerade för de patienter vi hjälper? Då kan det vara dig vi letar efter!
Som arbetsterapeut ingår du i rehabteamet och ansvarar för ADL-bedömningar och därtill följande åtgärder för personer inom hemsjukvård, inom LSS verksamhet och socialpsykiatri.
Arbetet bedrivs i huvudsak i patientens hem, på vård- och omsorgsboenden samt på korttidsavdelning. Vi arbetar med förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, träning i aktivitet, intygsskrivning och hjälp med ansökan till bostadsanpassningar. Vi arbetar även med handledning och utbildning för omvårdnadspersonal.
Tillsammans med fysioterapeut ansvarar du för ett visst geografiskt område i kommunen. Stor del av arbetet bedrivs genom teamarbete med även andra professioner såsom rehabassistenter, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, biståndsbedömare och enhetschefer.
Tjänsten innebär ett längre vikariat på 1,5 år med start under april eller enligt överenskommelse. Det finns goda möjligheter för tillsvidareanställning efter vikariatet.
Vårt erbjudande
Som ny medarbetare får du en mentor för att göra starten trygg och säker. Vi har god gemenskap och bra arbetsklimat på arbetsplatsen vilket gör det lätt att trivas här! En arbetsdag hos oss börjar med att vi träffas en kort stund för att fördela och prioritera arbetsuppgifterna tillsammans.
Vi utgår från Kommunrehabs lokal på sjukhuset i Mariestad tillsammans med fysioterapeuter och rehabassistenter. Arbetet är på dagtid måndag-fredag. Friskvårdsbidrag och flextid finns.
Hos oss har du möjligheter att påverka ditt arbete, vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad arbetsterapeut.
Vi välkomnar både dig som har erfarenhet men också dig som är nyutexaminerad och som vill ha en trygg och bra handledning som start i din nya karriär.
Vi söker dig som är kommunikativ och tycker om att samarbeta med kollegor och andra personer både internt i kommunen men också externt. Andra personliga egenskaper vi värdesätter är lyhördhet, engagemang samt god förmåga att planera och ta egna beslut. Vi tänker oss att du vill utvecklas i din yrkesroll i ett arbete där du möter patienter med varierande diagnoser.
B-körkort är ett krav för tjänsten medan tidigare arbetserfarenhet inom vården är meriterande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Välkommen att bli en del av oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
