Arbetsterapeut till Tullkvarnsvägen

Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en arbetsterapeutpå heltid/deltid till en fast anställning med sysselsättningsgrad 100 % eller enligt egna önskemål, med startdatum 2025-10-20 eller enligt överenskommelse. Inför intervju vill vi att du beställer och tar med och kan uppvisa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister, mer information om vilket register vi vill ha, får du när vi bokar tid för intervju.
Du kommer att jobba i nära samarbete med en fysioterapeut som är här på heltid.
Vem är du?
Du är legitimerad arbetsterapeut
Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande om du har jobbat inom äldrevården tidigare
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Maria Edholm, Enhetschefmaredh@forenedecare.se
079-099 82 01
