Arbetsterapeut till Tullhuset
2026-01-02
Är du en legitimerad arbetsterapeut som lockas av att möta nya patienter och har ordning och reda? Då har vi på Tullhuset tjänsten för dig!
Tullhuset är ett korttidsboende så vårt mål är att patienterna ska kunna åka hem igen efter sjukhusvistelse. Här spelar du som arbetsterapeut en viktig roll! Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ansvara för rehabiliteringen på en av våra fem avdelningar. Arbetet är varierat och består av allt från ADL-bedömningar, vårdplaneringar och hembesök till motiverande samtal och handledning av personal.
Hos oss är samarbete viktigt så du kommer ha nära kontakt med övriga kollegor i teamet. Teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, rehab-assistent och enhetschef. Ett extra tätt samarbete har du med sjuksköterskorna, sjukgymnast och dina fyra arbetsterapeutkollegor. Vi jobbar mycket över gränserna, stöttar varandra och täcker upp när det behövs. I ditt arbete kommer du även samarbeta med både USÖ och primärvården i Örebro.
Exempel på arbetsuppgifter:
• kartlägga aktivitetsförmåga, kognitiv förmåga och omgivningsfaktorer
• ansvara för rehabiliteringsinsatser utifrån varje individs behov
• utreda behovet, förskriva och prova ut såväl enkla som tekniskt avancerade hjälpmedel, t.ex. kognitiva, förflyttnings- och omvårdnadshjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
• utifrån den enskildes behov ansvara för att samverkan sker med övriga professioner, samarbetspartners och vid behov anhöriga
• medverka vid vårdplanering, samordnad individuell plan (SIP) och uppföljningssamtal
Om arbetsplatsen
På Tullhuset driver vi Örebro kommuns största korttidsboende som består av fyra våningsplan samt en avdelning på USÖ, avdelning 40A. Totalt har vi 74 platser varav 12 ligger på USÖ. Hela vår verksamhet drivs i nära samarbete med Region Örebro län och geriatriska kliniken på USÖ som står för läkarbemanningen och fysioterapeuter/rehab assistent. Hos oss finns resurser för utredning av fortsatt vård- och omsorgsbehov, förstärkta resurser för rehabilitering och kontinuerlig tillgång till läkare dagtid, vardagar samt primärvårdsjour helger och kvällar. Vår verksamhet ska utgå från att ge individen kunskap, gott bemötande, hög delaktighet och kontinuitet.
Klicka här för att läsa mer om Tullhuset på orebro.se
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort, manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut inom äldreomsorgen
• erfarenhet av att arbeta med korttidsvård och rehab
• erfarenhet av att handleda omvårdnadspersonal
• erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem (exempelvis Treserva)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 Mars eller enligt överenskommelse t.o.m. 30 september
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 januari.
Välkommen med din ansökan!
