Arbetsterapeut till Neurorehab Finspång - Region Östergötland - Sjukgymnastjobb i Finspång

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Finspång2021-04-13Rehab Finspång tillhör Primärvårdscentrum (PVC). Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Inom verksamheten i Finspång finns, utöver rehaborganisationen, primärvård och en distriktssköterskemottagning, egen jourmottagning, laboratorium med utbyggd service, närvårdsklinik och Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) i samma hus. Totalt består verksamheten av drygt 200 medarbetare i många olika befattningar. Kännetecknande för verksamheten är god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper. Vi har också ett nära samarbete med Finspångs kommun gällande framförallt hemsjukvård för våra gemensamma invånare.ArbetsplatsbeskrivningInom Rehab Finspång arbetar cirka 30 medarbetare. Professioner inom verksamheten är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och undersköterskor. Vi arbetar inom primärvård, slutenvård och specialiserad vård. Under slutet av 2020 flyttade hela vår verksamhet till en nyproducerad vårdbyggnad, Vårdcentrum Finspång. Vilket innebär att vi har stora och ändamålsenliga lokaler.2021-04-13Vi söker en arbetsterapeut med erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Diagnosgrupperna är främst stroke, Parkinsons sjukdom och MS, men även andra neurologiska sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och behandling. Även träning av aktiviteter i det dagliga livet samt samtal kring aktivitetsbalans förekommer. Vissa av patienterna är i arbetsför ålder vilket innebär att du deltar och planerar inför arbetsåtergång.Arbetet på neurorehab är ett teamarbete där närmaste kollega är en fysioterapeut. Övriga som ingår i teamet i olika omfattning är logoped, undersköterska och läkare.Vid behov hjälps vi åt inom andra verksamheter inom Rehab Finspång, exempelvis slutenvård och handrehabilitering.Du är legitimerad arbetsterapeut och har erfarenhet av att ha arbetat med ovanstående diagnosgrupper. Det är meriterande om du tidigare använt lämpliga bedömningsinstrument för målgruppen, exempelvis; Cognistat, Kognitiva Screeningbatteriet, Rivermead, MMSE-sr och NorSDSA. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. B-körkort är ett krav.Som person är du självgående och strukturerad. Du lyssnar, kommunicerar och arbetar bra med andra människor. Du har en positiv attityd, är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Anställning och informationVikariat på 100 % under perioden 1 juni 2021 till och med 31 augusti 2022.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef, Tomas Gilliot, 010-104 25 81, tomas.gilliot@regionostergotland.se Facklig företrädare för SACO är Emma Engberg, 010-104 24 83, emma.engberg@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är 5 maj 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210601.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lnerSista dag att ansöka är 2021-05-05REGION ÖSTERGÖTLAND5688116