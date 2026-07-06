Arbetsterapeut till Hemsjukvården
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Falkenberg Visa alla sjukgymnastjobb i Falkenberg
2026-07-06
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I hemsjukvården arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, assistenter, hjälpmedelstekniker och chefer. Tillsammans arbetar vi i team för att möta patientens behov för ett självständigt liv med god livskvalité. I teamen finns ett gott kollegialt stöd där alla generöst bidrar utifrån kompetens och yrkeserfarenhet. Lokalen vi utgår ifrån ligger på ett cykelavstånd på cirka 3-5 minuter ifrån tågstationen.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i ett team där vi är måna om varandra och har roligt på jobbet. Vi är nyfikna och vill prova nytt och strävar därför efter att förbättra, utveckla och förnya vår verksamhet. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete.
För oss är det viktigt att ha ett gott bemötande och att dem vi träffar ska känna sig trygga med oss och våra tjänster. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du verkar för ett rehabiliterande arbetssätt, med stark betoning på teamarbete, där målet är att det ska genomsyra verksamheten. Du ansvarar för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempel behov av träning, kompenserande åtgärder såsom hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Tillsammans med teamet är du med och gör skillnad i vardagen på riktigt!
Ansvarsområdena är i huvudsak geografiskt indelade men vi har chefer, kontor, fikarum och bilar på samma ställe vilket ger oss möjlighet att träffas, resonera och stötta varandra dagligen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård. Det är också meriterande om du har en utbildning i förflyttningskunskap. Då merparten av din arbetstid är förlagd i patientens hem är du självständig, har förmåga att planera och strukturera ditt arbete, kommunicera, är flexibel och samarbetsinriktad. Vidare uttrycker du dig väl i både tal och skrift och har ett intresse för digital teknik. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329984 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Hurtig 0346-88 67 51 Jobbnummer
9993038