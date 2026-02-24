Arbetsterapeut till daglig verksamhet
2026-02-24
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som arbetsterapeut och göra en verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu en engagerad arbetsterapeut till våra dagliga verksamheter inom avdelning LSS på socialförvaltningen!
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta i en dynamisk och inkluderande miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter. Vårt mål är att utveckla individanpassade insatser med fokus på trygghet och självständighet för våra deltagare. Du kommer att vara en del av ett tvärprofessionellt team, där samverkan mellan olika yrkesgrupper är grundläggande.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Se till att rätt hjälpmedel finns i verksamheterna samt utbilda, handleda och rådge personal i hur dessa ska användas
• Medverka vid olika typer av riskbedömningar kopplat till exempelvis fallolyckor
• Dokumentation på dels individnivå men även för verksamheten när det kommer till vilka hjälpmedel som finns i verksamheten
• Samverka och omvärldsbevaka inom området
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du dagtid måndag-fredag och vi tillämpar flextidsavtal.
Din arbetsplats
Daglig verksamhet inom Linköpings kommun vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism som behöver stöd eller handledning på arbetet och har ett LSS-beslut. Vi har idag ett 30-tal dagliga verksamheter med många olika inriktningar, sammantaget finns det i dagsläget sju verksamheter där man är ensam handledare, varav tre är caféer. Tillsammans skapar vi bra dagar med våra arbetstagare. Inom daglig verksamhet arbetar stödassistenter, stödpedagoger, vuxenpedagoger och utvecklingsledare. Vi arbetar i team med kundens bästa för ögonen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut. Vi vill också att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller med individer med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. Erfarenhet av kognitivt stöd samt bedömning av rehabiliteringsbehov är meriterande. Det är även önskvärt att du har utbildning i lågaffektivt bemötande eller motiverande samtal (MI).
För tjänsten krävs det att du har B-körkort då tjänsten innebär resor. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, samt ha erfarenhet av att använda digitala verktyg för dokumentation.
För att passa i rollen tror vi att du är en trygg och stabil person som har ett genuint intresse för psykiatri och människor. Du bemöter klienternas olikheter på ett lyhört sätt och har förmåga att anpassa dig till förändringar och nya omständigheter. Du trivs med att ta egna initiativ och kommer med idéer för förbättring och utveckling av arbetet. Du värdesätter goda samarbeten och skapar ett positivt arbetsklimat med hög arbetsglädje. Du är strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete självständigt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 50-100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Ersättning
