Arbetsterapeut Samrehab - Region Kalmar län - Sjukgymnastjobb i Oskarshamn

Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Oskarshamn2021-04-07Vi erbjuderDig ett varierande och stimulerande arbete i Samrehab, en sammanhållen rehaborganisation.Du får förmånen att arbeta inom både distriktsrehabiliteringen och på Oskarshamns sjukhus. Detta utifrån ett personcentrerat synsätt, där resurserna sätts in där behovet hos patienten är som störst.I din roll som arbetsterapeut på distrikt möter du öppenvårdspatienter med varierade diagnoser och funktionsbegränsningar. Exempelvis personer med långvarig smärta, stressrelaterad ohälsa, neurologiska diagnoser samt skador och problem i hand/fingrar.I dina arbetsuppgifter inom slutenvården ingår bedömning, behandling och träning av patienter tillhörande hela upptagningsområdet för Oskarshamns sjukhus. De flesta patienter du möter här finns inom geriatrik, neurologi och rehabilitering.Utifrån patientens behov planerar och samverkar vi tillsammans med andra professioner på sjukhusets avdelningar, hälsocentraler, kommuner, försäkringskassan mm. Det innebär både självständigt arbete och samverkan i team kring patienterna.Vi arbetar med mentorskap och du kommer att introduceras i arbetet av erfarna och kunniga kollegor.Vi sökerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.Yrkeserfarenhet från ovan nämnda områden är önskvärda.Som arbetsterapeut inom Samrehab behöver du vara självgående och har förmågan att prioritera och organisera ditt arbete för att kunna arbeta strukturerat och effektivt. Att du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team är viktigt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Inom rehabiliteringen i Region Kalmar län arbetar vi aktivt med digitalisering och satsar mycket på utveckling av hur vi kan och bör möta våra patienter nu och i framtiden. Förutom fysiska möten använder vi oss av videovårdbesök, telefonbesök samt stöd och behandling med arbetsterapeutiska verktyg via 1177. Vi ser det därför viktigt att du är intresserad och positiv till att medverka till fortsatt utveckling inom detta område.Löpande urval tillämpas.Välkommen med din ansökan!Vår arbetsplatsSamrehab är en kreativ basenhet som innefattar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, assistentpersonal och dietister inom öppen och sluten vård i norra Kalmar Län.Vi har ett nära samarbete med de andra distriktsrehabiliteringsenheterna i norra Kalmar län, länets tre sjukhus samt andra samverkanspartners på hälsocentralerna och i kommunen.Mer information om vår basenhet hittar du på www.regionkalmar.se Vi är en del av Oskarshamns sjukhus, som är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har vi utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus flera gånger de senaste åren. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och skärgård.Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Mångfald på arbetsplatsen:Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning2021-04-07Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION KALMAR LÄN5676870