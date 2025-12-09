Arbetsterapeut Samrehab
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Oskarshamn Visa alla sjukgymnastjobb i Oskarshamn
2025-12-09
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens rehabilitering? Vi söker en engagerad och nyfiken arbetsterapeut till Samrehab i norra Kalmar län.
Hos oss får du möjlighet att vara en del i ett kompetent och engagerat team i en verksamhet där vi sätter patientens behov i fokus. Du kommer att arbeta självständigt men även vara en viktig del i multiprofessionella team utifrån patientens behov. Att skapa nya relationer och nätverk är en självklar del i vårt arbete.
Arbetet sker såväl inom slutenvård som öppenvård. På medicinavdelningen möter du patienter med hjärt- och lung- samt neurologiska sjukdomar, många är multisjuka. Rehabiliteringen i öppenvård har ett stort fokus på patienter med neurologiska besvär och sker alltid i team och vid behov i samverkan med kollegor i primärvård och kommun.
Det finns goda möjligheter att få växa in i din roll då du har flera erfarna medarbetare och kollegor runt omkring dig. Du kommer även att ha möjligheten att samverka med kollegor inom rehabilitering i hela Region Kalmar län samt med personal inom kommunal rehabilitering och hälso- och sjukvård. Men detta utgår helt från just dina förutsättningar och det finns goda möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån dem. Dina arbetstider är förlagda till dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du är driven, lyhörd och har ett stort engagemang för rehabilitering. Du är nyfiken på utvecklingen inom rehabiliteringsområdet och har gärna erfarenhet och fördjupad kunskap inom området neurologi. För oss är det viktigt att du har ett intresse för teamrehabilitering, och att du ser vikten av att skapa bra förutsättningar för att stödja patienten att bli så självständig och kunna leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tillsättning så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Du kommer vara en del i en arbetsgrupp som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, undersköterskor och dietister med ett nära samarbete med övriga kollegor inom olika professioner på sjukhusets avdelningar och enheter. Arbetsplatsen är lokaliserad på Oskarshamns sjukhus ett närsjukhus med stort fokus på rehabilitering och med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat akutsjukvård, medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och för att möta dessa arbetar vi systematiskt med att utveckla nära vård, där rehabilitering är en central del av patientens vård och behandling. I utvecklingsarbetet och omställningen till nära vård kommer du tillsammans med ditt team vara en viktig resurs där ett gott samarbete mellan basenhetens enheter spelar en viktig roll men även samarbete med kommunerna och primärvården.
Här kan du läsa om hur det är att jobba hos oss, vilka vi är, dina förmåner och möjligheter till karriärutveckling.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamn Kontakt
Siv Folkhammar Andersson, Områdeschef 010-3582635 Jobbnummer
9635669