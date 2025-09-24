Arbetsterapeut för laget!
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny arbetsterapeut som också vill vara en lagspelare!
Arbetet på Rehab-enheten innebär i korthet dessa uppgifter:
Vi arbetar personcentrerad och vill att patienten ska vara delaktig i sin rehabiliteringsprocess. På arbetsplatsen strävar vi efter att våra ramar, det vill säga vårt uppdrag och arbetssätt, ska vara tydligt. Som stöd har vi Rehabprocessen och en tydlig prioritering av ärenden som kommer in. Du kommer att möta patienter direkt vid hemgång från sjukhus, och du kommer att möta patienter som tacklar av i långsammare tempo. Du kommer att utföra bedömningar och tester, sätta upp mål tillsammans med patienten/närstående, och ge arbetsterapeutiska insatser så som att träna aktiviteter med patienter, vägleda undersköterskor som du samarbetar med och förskriva nödvändiga hjälpmedel, som exempel.
Vi tar emot arbetsterapeutstudenter på verksamhetsförlagd utbildning, och vi har regelbundna utbildningar för personal i hemtjänstKvalifikationer
Det är ett krav att du har svensk legitimation som arbetsterapeut, likaså att du behärskar svenska språket både i tal och skrift samt har goda datorkunskaper. B-körkort och cykelvana är också ett måste.
För denna tjänst behöver vi en person som är en lagspelare, det vill säga en som har god förståelse för att vi tillsammans ansvarar för att patienterna i kommunen får rätt insats i rätt tid. Vi har också ett ansvar tillsammans med andra aktörer för att patienten ska få insatser av hög kvalité. Det krävs därför att du är skicklig på att samarbeta och kan anpassa din kommunikationsstil utifrån den situation och den personen du har framför dig. Du ska vara trygg i din roll som arbetsterapeut. Om du har handledarutbildning är det meriterande, men inget krav. Du behöver ha förmågan att entusiasmera och kunna lyssna in var den andra befinner sig och behöver stöd i. Vi önskar oss en kollega som gärna ser sig vara kvar i organisationen i ett längre perspektiv.
I din ansökan vill vi att du, förutom ett kortfattat CV där det framkommer tidigare erfarenhet och utbildningar, skriver
• Varför du söker denna tjänst
• Vilka förväntningar du har på dig själv
• Vilka förväntningar du har på dina kollegor och din chef
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
