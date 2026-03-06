Arbetsterapeut
2026-03-06
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu en vikarierande arbetsterapeut till Rehabgruppen inom Stöd, vård och omsorg i Lycksele kommun.
Rehabgruppen består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom särskilt och ordinärt boende, LSS, korttidsboende och daglig verksamhet. Vi har hela Lycksele kommun som arbetsfält. En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön, att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel för individen. Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Vi jobbar i förebyggande, funktionsbevarande och funktionshöjande syfte, genom att utföra bedömning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel, funktionsbedömning och rehabilitering.
Som arbetsterapeut har du ansvar för handledning inom ditt yrkesområde till såväl patienter som anhöriga och personal. Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier i vårdkedjan, t ex fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, socialsekreterare, enhetschef och interna och externa kollegor. Gemensamt arbetar vi för att skapa en helhetslösning för individen. Du medverkar vid teamträffar, planering av vården och omvårdnadsträffar utifrån individens behov. Du deltar i utvecklingsarbetet inom enheten och med övriga yrkeskategorier i teamet. Vi arbetar ständigt med förbättringar för framtiden!
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och brinner för att öka livskvaliteten för människor i deras habilitering/rehabilitering. Körkort B och körvana är ett krav då du använder kommunens bilar i uppdraget för att förflytta dig.
Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och självständig i ditt arbete med ett stort kundfokus samt är engagerad och positiv. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat, 6 månader
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in i vår arbetsgrupp?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1301, senast 2026-05-31. Urval och rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansöknan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se
För detta jobb krävs körkort.
Lycksele Kommun
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Jennie Eriksson jennie.eriksson@lycksele.se 0950-163 32 Jobbnummer
9780691