Arbetsterapeut
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Tjörn Visa alla sjukgymnastjobb i Tjörn
2026-03-04
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Tjörn
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Välkommen till Närhälsan Tjörn rehabmottagning! Vår verksamhet ligger i Kållekärr centrum i anslutning till Närhälsans vårdcentral.
Vår härliga arbetsgrupp består av nio fysioterapeuter, fyra arbetsterapeuter och en kanslist. För oss är det viktigt att ha ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling samt en bra arbetsmiljö. Vi är en arbetsplats där alla gör sitt yttersta för att både patient och kollega ska trivas hos oss. Vi är en välfungerande och välbemannad enhet med goda utvecklingsmöjligheter. Vi har en god relation till kommunen och till andra vårdgrannar.
Hos oss finns det mycket kunskap och erfarenhet och vi delar gärna med oss till varandra. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som arbetsterapeut möter är: nedsatt handfunktion, smärta, neurologi, kognitiv påverkan samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp och innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på en av våra mottagningar? Följ oss på Instagram
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Dessutom ser du samarbete med kollegor och andra samarbetspartners som en naturlig och viktig del av arbetet, vilket du utför med engagemang och professionalism. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig.
Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och strävar alltid efter att behandla kunder, patienter och kollegor med respekt och omtanke. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas vecka 13.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Tjörn rehabmottagning Kontakt
Björn Erkholm, Enhetschef 070-0824758 Jobbnummer
9775633