Arbetsterapeut
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
Då en av våra arbetsterapeuter ska gå hem på föräldraledighet och ytterligare en arbetsterapeut är sjukskriven, söker vi nu två legitimerade arbetsterapeuter till vår arbetsgrupp inom HSL-enheten som vill jobba hos oss under denna period.
Vi ser gärna att även du som är nyexaminerad söker till oss.
Som arbetsterapeut i Degerfors kommun erbjuds du ett varierande arbete där du planerar och prioriterar din arbetsdag självständigt. Som arbetsterapeut i Degerfors kommun kan du komma att arbeta både mot ordinärt- och särskilt boende och korttidsenheten samt LSS.
Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov.
Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och enhetschefer samt fysioterapeut från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även ett tätt samarbete och en regelbunden kontakt med såväl närstående som andra externa parter såsom slutenvården.
Som arbetsterapeut hos oss är du med och skapar viktiga förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Du har ett varierat arbete som bland annat består av ADL-bedömningar, hjälpmedelsförskrivningar, träning av ADL förmågor, utfärdande av intyg inför bl.a. bostadsanpassning utifrån den enskildes egna mål, aktivitetsförmåga och behov.
Du instruerar/utbildar/handleder omvårdnadspersonal och närstående om aktuella åtgärder samt i det rehabiliterande förhållningssättet i arbetet med de enskilda. Åtgärderna anpassas individuellt med syfte att stödja den enskilde till ökad självständighet och delaktighet i vardagslivet.
Du har alltid nära till stöd i arbetet då våra arbetsterapeuters kontor är belägna på samma plats. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut alternativt har en examen och legitimation på väg.
Du har en god förmåga att vara flexibel och att vara självständig i att planera, organisera och prioritera i ditt arbete.
Vi ser att du är en engagerad och driven person med ett professionellt och gott bemötande och som är positiv till nytänkande och som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra men är även flexibel i ditt sätt att arbeta och ser möjligheter i de utmaningar som uppstår.
Som person är du positiv, serviceinriktad och lyhörd samt delar med dig av din kompetens. Du har lätt för och tycker det är kul att arbeta tillsammans med andra och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt har god datavana.
Vi lägger stor vikt vid engagemang, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
B-körkort för manuellt växlad bil krävs.
Rekryteringen sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.
