Arbetsterapeut
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Söker du ett arbete som ger stort värde för patienter och samtidigt ger goda möjligheter till professionell utveckling? Vill du arbeta i team med bred kompetens och gott samarbete? Då ska du söka till oss! Vi söker en arbetsterapeut till vår mottagning.
Är du en person som gillar utmaningar och utvecklingsarbete - tveka inte, ansök redan idag!Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på habiliteringen får du möjlighet att använda hela din kompetens och även bredda den. Vår verksamhet riktar sig mot patienter med funktionsvariationer inom bland annat diagnosgrupperna autismspektrumtillståndet, rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning.
Din inriktning kommer främst vara inom rörelsehinder och dina arbetsuppgifter kommer att vara: bedöma behov av, förskriva, prova ut, justera och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Det kommer även förekomma arbetsuppgifter kring beteende, självständighetsträning, tid och struktur. Vi ger insatser både individuellt och i grupp. Arbetet sker antingen digitalt eller fysiskt på plats i Habiliteringens lokaler och vid behov i patientens närmiljö.
Arbetet sker i samverkan med andra aktörer så som skolpersonal, korttidsboenden, hjälpmedelscentralen, olika myndigheter och andra vårdenheter.
Målet är att barnet ska kunna delta aktivt i sin omgivning och få en meningsfull vardag. Insatserna anpassas efter barnets specifika behov. Om du brinner för barn med rörelsehinder och hjälpmedel är detta en tjänst för dig!
Verksamheten tar även emot studenter för handledning.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har tidigare arbetat inom habiliteringen eller med habiliteringens målgrupp, om du har vana vid utredande och behandlade insatser till barn och ungdomar med funktionsvariationer samt om du har lett grupper. Erfarenhet av att arbeta i journalsystemet AsynjaVisph är ett plus.
Vi söker dig som har kompetens inom:
Rörelsehinder
Hjälpmedelsförskrivning
Bedömning och rehabilitering av händer
Arbetet innebär samarbete med vårdnadshavare och patientens nätverk, med övriga professioner inom habiliteringen och med andra vårdgivare, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då det förekommer resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Välkommen med din ansökan!
