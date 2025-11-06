Arbetsterapeut
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-11-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och skapa en bättre vardag för äldre i Uppsala tillsammans med ett engagerat team där samarbete, variation och utveckling står i centrum?
Vi söker nu två arbetsterapeuter till vårt team i hemsjukvården. Här får du en nyckelroll i att stärka äldres hälsa, rörlighet och självständighet i deras egna hem. Du arbetar nära både kollegor och brukare och du blir en viktig del i ett tvärprofessionellt team.
Vi är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där vi inför intensiv hemrehabilitering med ännu större fokus på individens egna resurser. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i en verksamhet som ständigt utvecklas. Vår ambition är att du, tillsammans med oss, utvecklar både verksamheten och dig själv i ett nära och stödjande samarbete med dina kollegor.
Här kan du läsa mer om rollen som arbetsterapeut. (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/arbetsterapeut/)
Få även en inblick i vår vardag genom att besöka vårt Instagramkonto: hsvrehabuppsalahttps://www.instagram.com/hsvrehabuppsala/
(https://www.instagram.com/hsvrehabuppsala/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med personer över 65 år som bor i ordinärt boende. Arbetet är varierat och innebär både hembesök och arbete från kontoret där du delar lokaler med andra legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, stöd och kunskapsutbyte i vardagen. Kombinationen av kontorsarbete och hembesök ger både växling i arbetsmiljön och möjlighet till rörelse under arbetsdagen, något som bidrar till både trivsel och energi i arbetet.
Du har stor frihet att planera din arbetsdag men du arbetar alltid i nära samverkan med andra. I vårt team samarbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal kring varje brukare med individens behov i fokus.
Arbetsuppgifter som igår i din roll som arbetsterapeut:
• Genomföra arbetsterapeutiska bedömningar av aktiviteter i dagliga livet (ADL), rörelseförmåga och behov av hjälpmedel för att främja självständighet och livskvalitet.
• Handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt, med fokus på att stärka individens egna resurser.
• Delta aktivt i teamarbete med brukaren i centrum tillsammans med legitimerade kollegor och omsorgspersonal där samverkan är nyckeln till god vård och rehabilitering.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer. Har du erfarenhet av åldrandets sjukdomar och rehabilitering i hemmet ser vi det som meriterande. För att kunna utföra arbetet krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är en person som trivs med att samarbeta och bygger goda relationer genom att lyssna aktivt, kommunicera tydligt och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar. Du har förmågan att fatta beslut och agerar med trygghet utifrån dessa.Rollen passar dig som är säker i din yrkesroll, tar egna initiativ och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Elisabeth Belin, verksamhetschef, 018-727 56 56
Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Belin 018-727 56 56 Jobbnummer
9592462