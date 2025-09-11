Arbetsterapeut
Hammarlyck Rehab AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2025-09-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarlyck Rehab AB i Linköping
Om jobbet
Hammarlyck Rehab Team söker Arbetsterapeut för arbete inom LSS verksamhet i Linköpings kommun. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Det kan finnas möjlighet till förlängning av vikariatet eller en tillsvidareanställning.
Hammarlyck rehab består av logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistent. Vi arbetar med rehabilitering och friskvård för äldre och personer med funktionsvariation.
Hammarlyck rehab har återigen fått uppdraget att tillhandahålla habilitering och rehabiliterande insatser samt förskrivning och utprovning av personliga hjälpmedel för personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det nya avtalet med Linköpings kommun påbörjas 2026-02-01 och kan förlängas fram till 2033-01-31. Det nya avtalet kan innebära möjligheten till förlängning av vikariatet och möjligheten till en tillsvidareanställning.
Vi söker Dig som är genuint intresserad av arbetsområdet LSS-verksamhet, som är ambitiös och som både kan arbeta självständigt samt i team. I ditt arbete kommer du att göra hembesök både självständigt och i team. Detta innebär att du ansvarar för att planera och strukturera ditt jobb självständigt.
Vi arbetat både med insatser direkt riktade mot patient samt handledning och nätverksbaserat arbetet i multiprofessionella team. Detta innebär att du måste ha ett intresse och förmåga att stötta och handleda personalgrupper, alltid med individens behov i centrum.
Intresse samt erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning, kognition samt erfarenhet av målgruppen inom LSS-verksamhet är meriterande. Framåtanda, kritiskt tänkande och målinriktning är viktiga egenskaper hos dig som sökande. Välkommen med din ansökan via mail till info@hammarlyck.se
.
Urvalsarbetet sker kontinuerligt under hösten. Vi kontaktar Dig så lämna kontaktuppgifter i Din ansökan. Ytterligare information om oss och vår verksamhet finner Du på www.hammarlyck.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställning
Anställningsform: Vikariat tom. 2026-12-01
Omfattning: Heltid eller deltid, enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer vi att be om utdrag ur belastningsregistret
OBS; Anställningen ställer absolut krav på av socialstyrelsen utfärdad legitimation för yrket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@hammarlyck.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarlyck Rehab AB
(org.nr 556771-3499), https://www.hammarlyck.se/
Vallavägen 10b (visa karta
)
582 15 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarlyck Rehab Team Kontakt
Teamledare/Arbetsterapeut
Oscar (Arbetsterapeut) Starräng oscar@hammarlyck.se 0723058305 Jobbnummer
9503559