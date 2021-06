Arbetsmiljöstrateg - Lidl Sverige KB HQ - Administratörsjobb i Järfälla

Lidl Sverige KB HQ / Administratörsjobb / Järfälla2021-06-29Vill du vara med på vår resa med att skapa en hållbar arbetsplats och påverka arbetsmiljön för alla våra 5000 anställda? Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta både med att utveckla strategier och som kan ta det vidare till operativa åtgärder för att framgångsrikt stärka våra arbetsplatser. Vi ser att du drivs av att flytta fram positioner, komma med innovativa idéer, tänka nytt och nå nya framgångar. Rollen kräver att du gillar att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er samt att du har en förståelse för affären i stort och vår verksamhet med operativ butiksverksamhet.Din rollFör att vi ska kunna fortsätta utmana vår bransch är vårt fokus att ständigt utveckla, förfina och överträffa förväntningar, även på oss själva! Ett av våra största fokus är just arbetsmiljö och därför söker vi nu en arbetsmiljöstrateg.Hos oss får du en central roll i att utveckla vår arbetsmiljöstrategi. Din roll blir att utveckla koncept för arbetsmiljö och hälsoarbete och ta det vidare genom att implementera och skapa förutsättningar för alla delar av vår verksamhet (kontor, lager och butik). Du förväntas utveckla vår arbetsmiljöstrategi och ta fram lämpliga operativa planer och åtgärder utifrån våra olika arbetsplatser (kontor, region och lager). I implementeringen förväntas du bidra med hur vi ska kommunicera så att det passar alla delar av vår verksamhet. Till din hjälp har du både internationella-, nationella- och regionala kollegor. Inom Sverige har du närmare 60 HR-kollegor och ditt direkta team består av arbetsmiljö- och arbetsrättspecialister på huvudkontoret samt arbetsmiljökonsulter på regionalnivå.Några andra arbetsuppgifter i rollen:Ansvara för arbetsmiljöområdet genom att säkerställa efterlevnad av lag och föreskrifter samt ta fram riktningen för arbetet inom arbetsmiljöTillsammans med våra arbetsmiljökonsulter nå ut på alla arbetsplatser med vårt miljöarbeteBolagets kontaktperson gentemot företagshälsovårdenRådgivning till våra operativa arbetsmiljökonsulter i både strukturella och individuella frågorTa fram koncept och teman för olika delar inom vårt systematiska arbetsmiljöarbete2021-06-29Vi söker dig som kan arbeta självständigt, som tar egna initiativ och som gärna nätverkar både nationellt och internationellt. Du ska gilla att hantera höga förväntningar, ett högt tempo och förändringstakt. Du är självgående och har lätt för att skapa och upprätthålla kontakter. Du har erfarenhet av att kunna sälja in dina idéer och entusiasmera andra. Det är meriterande att ha jobbat med arbetsmiljöstrategier utifrån ett holistiskt perspektiv och vi ser det som positivt med förståelse för kedjeföretag.Du arbetar aktivt mot det stora målet med inställningen att vi ska vara en hållbar arbetsplats där vi alla trivs och mår bra.Du har en relevant akademisk examen, samt gedigen erfarenhet inom HR och starkt meriterande är om ditt fokus är eller har varit inom arbetsmiljö. Du är en fena på att sätta strategier och du brinner för arbetsmiljö. Du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift och du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska. Körkort är ett krav. Då det kan förekomma internationella kontakter ser vi tyska som meriterande.Vi erbjuderFör oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationelltTjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och tillträde enligt överenskommelse.Som anställd på Lidl omfattas du av kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen/Akademikerförbunden. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen; unionenklubb_hk@lidl.se Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att fylla i formuläret och bifoga cv samt personligt brev via länken "Sök nu". Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 16.08.2021. Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester skickas ut till din mail. I många av våra rekryteringsprocesser genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning kan bli aktuell. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se Välkommen med din ansökan!Om LidlTa chansen att arbeta för ett Top Employer 2020 certifierad arbetsgivare. Vi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra över 200 butiker runt om i Sverige. Vårt nya huvudkontor ligger i Barkabystaden, Stockholm.Sista dag att ansöka är 2021-08-16Lidl Sverige KB HQBarkarbyvägen 517745 Järfälla5836987