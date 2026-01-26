Arbetsmiljöspecialist E.ON.
Om tjänsten
E.ON söker en erfaren arbetsmiljökonsult som får en central roll i att vidareutveckla och kvalitetssäkra bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Uppdragets huvudfokus är att tolka gällande arbetsmiljölagstiftning och, baserat på detta samt egen sakkunskap, genomlysa befintliga rutiner och ta fram uppdaterade, lagenliga och verksamhetsanpassade arbetssätt.
Arbetet sker i nära samverkan med E.ON:s befintliga HSE-organisation och verksamheten. De framtagna förslagen kommer därefter att remitteras och implementeras internt. Även andra arbetsmiljörelaterade uppgifter kan ingå i uppdraget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Tolka och omsätta arbetsmiljölagstiftning till praktiska rutiner och arbetssätt inom E.ON.
• Genomlysning och analys av befintligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
• Ta fram förbättrade och uppdaterade rutiner anpassade till verksamhetens behov.
• Säkerställa efterlevnad av Arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
• Bidra med specialistkunskap inom ISO 45001.
• Samverka med HSE-funktion och verksamhet som stöd i förbättrings- och förändringsarbete.
Vem är du?
• Relevant utbildning inom arbetsmiljö, exempelvis arbetsmiljöingenjör, beteendevetenskap med arbetsmiljöinriktning eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö, gärna som konsult.
• Erfarenhet från tung industri är meriterande.
Mycket god kunskap om:
• Arbetsmiljölagen (AML).
• Arbetsmiljöförordningen.
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
• Dokumenterad erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
• God kunskap om ISO 45001.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Analytisk och lösningsorienterad.
• Förmåga att se helhet och anpassa lösningar till verksamhetens behov.
• Självständig och ansvarstagande, med god förmåga att hålla deadlines.
• God samarbetsförmåga och kulturell förståelse.
• Visar genuint engagemang, driv och intresse för att bidra till E.ON:s fortsatta utveckling inom arbetsmiljö.
Om verksamheten
Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
