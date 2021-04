Arbetsmarknadssekreterare till arbetsgivarfunktionen - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2021-04-14Ref: 202109712021-04-14Vi söker nu en arbetsmarknadssekreterare till Arbetsmarknadsavdelningens arbetsgivarfunktion som är organisatoriskt kopplad till Enheten för stöd och administration.Arbetsgivarfunktionen hanterar, administrerar och kvalitetssäkrar det formella beträffande arbetsmarknadsanställningar. Vid nyanställning informeras individuellt och/eller i grupp om vad det innebär att vara anställd generellt och i Malmö stad specifikt. Under anställningen stödjer vi den anställde och ur ett arbetsrättsligt- och värdegrundsperspektiv förbereder och motiverar deltagaren för reguljär arbetsmarknad. Arbetsgivarfunktionens handläggare samarbetar i olika skeden under anställningen med övriga handläggare inom verksamheten ansvariga för den anställdes fortsatta planering. Arbetsgivarfunktionen säkerställer att deltagarna utifrån närvaro, ledigheter, etc erhåller rätt lön vid rätt tidpunkt. I förkommande fall följs sjukfrånvaro upp genom rehabutredning/samtal. I tjänsten ingår att samverka med övriga enheter inom avdelningen samt med övriga aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera.Vi söker dig som har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning som är relevant för tjänsten (180 hp). Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att skapa och upprätthålla goda relationer till flera olika samarbetspartners. Du har erfarenhet av att arbeta och dokumentera i digitala verktyg. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och Supported employment, MI eller liknande metoder.För att lyckas i rollen innehar du nedan personliga egenskaper/förmågor:SjälvledarskapUtvecklingsförmågaAnalytisk förmågaVerksamhetsintresseKommunikativSamarbetsförmågaEffektivDu uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift och det är positivt om du har kunskaper i andra språk som bedöms vara relevanta för verksamheten. Du har god datorvana och det är fördelaktigt om du har erfarenhet nya digitala verktyg såsom Office 365, Skype, Sharepoint, Teams etc. Har du arbetat i Procapita, HRut och med arbetsrätt tidigare så är det meriterande.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Arbetsmarknadsavdelningen består av sex olika enheter som i nära samarbete erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.Information om tjänstenAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 månader med eventuell möjlighet till förlängningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 3Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelsePlanerade datum för intervjuer är den 12/2, 15/2 och den 17/2 men intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-28Malmö kommun5692260