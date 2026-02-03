Arbetsmarknadssekreterare
2026-02-03
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vill du bidra till att fler människor får möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier? Trivs du i en roll där du motiverar, coachar och stöttar personer i förändringsprocesser, samtidigt som du arbetar strukturerat och metodiskt? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsmarknadsavdelningen befinner sig i ständig utveckling med ett tydligt mål: att minska behovet av ekonomiskt bistånd genom att fler Uppsalabor blir självförsörjande. Inom arbetsmarknadsavdelningen arbetar vi systematiskt och metodiskt med hela planeringen av den arbetssökandes väg mot arbete eller studier. Uppdraget omfattar handläggning, individuella insatser samt handledning inom olika verksamheter, i nära samverkan med andra aktörer.Anställning kan komma att ske vid någon av arbetsmarknadsavdelningens enheter: anställning, stöd till arbete (ASTA) eller IPS, där uppdragets inriktning kan variera utifrån enhetens målgrupp och behov.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadssekreterare arbetar du nära den arbetssökande genom att kartlägga behov, motivera, coacha och handlägga ärenden. I rollen ingår att planera, genomföra och följa upp individuella insatser som stärker individens förutsättningar att närma sig arbete eller studier.I ditt uppdrag matchar du arbetssökande mot arbetsmarknadsanställningar och andra insatser inom Uppsala kommuns förvaltningar utifrån individens kompetenser, förutsättningar och mål. Du följer regelbundet upp progression och stegförflyttning samt arbetar med rustande aktiviteter som en del av förändringsprocessen.Arbetet innebär även löpande dokumentation och handläggning enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Som arbetsmarknadssekreterare samverkar du med andra enheter inom arbetsmarknadsavdelningen, med samverkanspartners inom arbetsmarknadsområdet samt med arbetsgivare och vid behov individens övriga nätverk.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med människor i förändringsprocesser. Tjänsten kräver goda kunskaper i Microsoft 365.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Matchning mot arbetsgivare och arbetsmarknadsfrågor.
• Handläggning av större ärendeflöden.
• Planera, prioritera och genomföra arbetsuppgifter självständigt utifrån uppdrag och mål.
• Kartlägga individers situation och behov samt coacha, motivera och stödja i förändringsprocesser.
• Arbeta utifrån fastställda och individanpassade metoder.
• Bedriva handläggning och dokumentation enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
• Samverka med relevanta aktörer och nätverk utifrån individens behov.
Det är även meriterande om du har beteendevetenskaplig utbildning samt utbildning såsom MI (motiverande samtal), arbetsmarknadscoachning, Supported employment, Case Management, eller andra evidensbaserade metoder inom arbetsmarknadsområdet.
Vi söker dig som tar initiativ och driver arbetet framåt med tydligt fokus på mål och resultat. Som person är du lyhörd och samarbetsinriktad, kommunicerar väl och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och skapar kontakter. Du har förmåga att se helheten och agerar med hela verksamhetens bästa i åtanke. Dessutom planerar och organiserar du ditt arbete effektivt och håller uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christian Berg, enhetschef, 018-726 15 07.
Facklig företrädare: Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
