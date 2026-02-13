Arbetsmarknadskonsulent
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Örkelljunga Visa alla administratörsjobb i Örkelljunga
2026-02-13
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen i Örkelljunga
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen är organiserad i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.
Arbetsmarknadsenheten står inför en stor förändring och behöver fler engagerade medarbetare. Huvuduppdraget för enheten är att fler Örkelljungabor som uppbär ekonomiskt bistånd skall gå ut mot självförsörjning genom arbete eller studier. Vi arbetar även med uppdrag från Arbetsförmedlingen.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsmarknadskonsulent arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor med att stärka, vägleda och matcha ut personer till arbete eller studier. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med kollegor inom enheten, med övriga enheter inom förvaltningen samt olika externa aktörer såsom myndigheter, arbetsplatser med flera.
Vi söker en kollega som kombinerar en god administrativ struktur med en trygg och empatisk skicklighet i att skapa förtroende. Rollen förutsätter målmedvetenhet och en god förståelse för olika aktörers uppdrag och regelverk. Du har förmågan att motivera personer som står långt från arbetsmarknaden, vilket är en förutsättning för att lyckas och trivas i rollen som arbetsmarknadskonsulent.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk examen (till exempel socionom, beteendevetare eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt).
* Erfarenhet av arbete med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden (till exempel utrikesfödda, personer med ohälsa).
* God kännedom om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser.
* God administrativ förmåga och erfarenhet av löpande dokumentation i verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från myndighetsutövning.
* Erfarenhet av systemet LifeCare.
* Utbildning i och erfarenhet av MI (Motiverande samtal) BIP och/eller Supported Employment.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor. Eftersom en stor och viktig del av arbetet innebär möten och samtal med människor så förutsätter vi att du som person är trygg i dig själv, möter människor med engagemang och nyfikenhet och har en förmåga att möta människor utifrån deras förutsättningar.
Du har ett flexibelt arbetssätt med vana att byta fokus snabbt om det krävs. Du är kreativ och lösningsfokuserad. Vårt uppdrag bygger på samverkan så vi förutsätter att du trivs med att skapa goda relationer.
I arbetet ingår även kontinuerlig dokumentation vilket innebär att noggrannhet och struktur är viktigt.
ÖVRIGT
Arbetsplatsen erbjuder bland annat friskvårdsbidrag (2000 kr/år), semesterlöneväxling, en aktiv personalförening, flextid samt möjlighet till distansarbete när uppdraget tillåter.
Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi krigsplacerar årligen vår personal.
I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tommy Sundblad tommy.sundblad@orkelljunga.se 0435-55176 Jobbnummer
9741289