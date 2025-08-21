Arbetsmarknadskonsulent
Vara kommun / Socialsekreterarjobb / Vara Visa alla socialsekreterarjobb i Vara
2025-08-21
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent med inriktning vuxna till enheten Arbete, sysselsättning och integration i Vara kommun.
Din roll
I ditt arbete som arbetsmarknadskonsulent arbetar du med samtal som ditt främsta verktyg. Din roll är att stötta personer mot arbete eller annan egen försörjning och skapa förutsättningar för förändringsarbete. Du arbetar också med att dokumentera deltagarens process, arbetsförmåga, samt de anpassningar som deltagaren behöver i vardagen.
Vi arbetar utifrån ett empowerment/myndiggörandepedagogiskt förhållningssätt där samverkan är en väsentlig del. Tillsammans med kollegor inom enheten kommer du vara med och utveckla verksamheten för att möta deltagarnas behov i framtiden
Din kunskap och erfarenhet
Du har en eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig eller personalvetenskaplig inriktning. Du har också en gedigen erfarenhet från arbete med människors förändringsprocesser, gärna med erfarenhet från någon av våra samverkansparter.
Erfarenhet av att handleda personer med bland annat psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller andra typer av hälsorelaterade hinder efterfrågas. Du har ett genuint intresse för den aktuella målgruppen och en väl utvecklad social kompetens med god förmåga att skapa tillitsfulla relationer.
Kunskaper kring empowerment/myndiggörandepedagogik är meriterande, tillsammans med tillgång till MI, 7TJUGO eller liknande metoder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med grupper.
För oss är det viktigt att du kan samarbeta och vill bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen.
Din framtida arbetsplats
Vi är en enhet som gör skillnad för Vara kommuns invånare. Förutom olika arbetsmarknadsinsatser verkställer vi kommunens dagliga verksamhet enligt LSS, mottagandet av nyanlända och budget-skuldrådgivning.
Enheten för arbete, sysselsättning och integration har som syfte att utifrån varje persons behov skapa förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning. Vi stöttar personer som behöver stöd för att utvecklas till att delta i arbete och samhällslivet. Utgångspunkten är att leva ett självständigt liv. Vi har regnbågen och jordklotet som våra symboler och vi står för mångfald och allas lika rättigheter. Vi hjälper människor att hitta sin väg och är välkomnande och kreativa. Vi står för helheten och arbetar för hållbarhet, både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Målgruppen vi arbetar med är i åldrarna 16-66 år. Vi samarbetar bland annat med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården, Individ och Familjeomsorgen, olika utbildningsanordnare, kommunens HR-avdelning och det lokala näringslivet i Vara kommun.
Övrig information till sökande:
- Körkort är ett krav
- Tillgång till mobilt Bank ID
- Ska kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättning och integration Kontakt
Enhetschef, Maria Joelsson 0512-31366 Jobbnummer
9468362