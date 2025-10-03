Arbetsmarknadshandläggare
2025-10-03
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadscenter arbetar kontinuerligt med utveckling av uppdrag, måluppfyllelse och kvalité utifrån omvärldens behov och förändringar. Vi arbetar som ett team med arbetsgivare, företagskontakter och deltagare, där allas insats till helheten är viktig. Vi hjälper varandra att lyckas med vårt uppdrag och stimulerar samtidigt till en god arbetsmarknad och kompetensförsörjning lokalt. Arbetsuppgifterna varierar och kombineras för att nå mål med fler individer till egenförsörjning genom arbete och studier. Du samarbetar med andra verksamheter både internt i kommunen och externt som myndigheter, arbetsgivare, fackförbund och civilsamhället. Du har drivkraft och förmåga att självständigt genomföra aktiviteter enskilt och i grupp för deltagare och med arbetsgivare med kompetensförsörjning som t ex rekryteringsträffar. Du använder olika verksamhetssystem för administration i arbetet med våra olika uppdrag. Du kan komma att medverka i aktuella arbetsmarknadsprojekt.
Vi söker 1 arbetsmarknadshandläggare för en tillsvidareanställning och eventuellt ytterligare 1 för en visstidsanställning, beroende på kommande beslut.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Du ska ha en för tjänsten relevant akademiskt utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god kunskap om arbetsmarknad och det lokala näringslivet.
Du har erfarenhet att arbeta med målgrupper med utsatt position på arbetsmarknaden och av kommunal arbetsmarknadsverksamhet.
Du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
