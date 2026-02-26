Arbetsledare Utemiljlö
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Göteborg
, Uddevalla
, Lidköping
, Halmstad
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!
Just nu söker vi en arbetsledare inom trädgård för vår fortsatta uppbyggnad och expansion av trädgårdsavdelningen på Bredablick i Göteborg. Du kommer vara verksam ute på plats hos våra kunder samt bistå med spetskompetens vid upphandlingar. Du arbetar både individuellt och i team med att sköta våra kunders utemiljö.
Vi söker dig med
• Erfarenhet av arbetsledning samt kvalificerad eller med relevant utbildning inom området.
• God växtkännedom och kunskap om plantering och växtbäddar.
• Meriterande är giltiga certifikat och kunskap av att hantera trädgårdsmaskiner, i allt från motorsågar till åkgräsklippare.
• Förmågan att se kundens behov och avhjälpa problem innan de uppstår.
• Administrativ och strukturerad
• Krav att man har B-körkort (manuell)
• Goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift
För att trivas i rollen är det en förutsättning att du är mål- och resultatorienterad och vill arbeta i ett bolag som ständigt utvecklas. Som person är du serviceminded, noggrann och kan arbeta både självständigt och i team. Som medarbetare hos oss på Bredablick är det viktigt att du tycker om att arbeta i ett högt tempo, är bekväm med modern teknik samt har en positiv attityd kombinerat med ett glatt humör. Du vet vad god kundvård innebär och strävar alltid efter att vara steget före
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Ogräsrensning
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Beskärning
• Kundkontakt och uppföljning
• Daglig arbetsledning av personal, dock inget personalansvar
Övrig information
• Placering: Göteborg
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar in CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi tar för denna process inte emot personligt brev. Vidare i processen följer ett test, telefonavstämning och intervju. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredablickgruppen Jobbnummer
9765149