Arbetsledare till Strukton Rail
2025-08-29
Strukton Rail söker en engagerad arbetsledare för att driva framgångsrika signalprojekt. En unik möjlighet att bidra till samhällsviktig infrastruktur i en dynamisk miljö. Följ med oss på en resa där din expertis gör skillnad varje dag.
OM TJÄNSTEN
Strukton Rail är inne i en dynamisk utvecklingsfas och söker nu en driven Arbetsledare till signalavdelning för Stockholms tunnelbana.
I rollen som arbetsledare har du en nyckelposition i det dagliga arbetet, där du tillsammans med platschefen planerar, organiserar, leder och följer upp verksamheten. Du ansvarar för ett team av tekniker och spelar en viktig roll i att både motivera och utveckla dina medarbetare. Arbetsmiljö och säkerhet är centrala delar av ditt ansvar, och du ser till att dessa alltid prioriteras.
Som ledare är du närvarande, engagerad och visar vägen genom att vara ett gott föredöme. Du tror på styrkan i samarbete och värdesätter att bygga ett lag där alla bidrar och växer tillsammans.
Denna tjänst kräver att man genomgår en säkerhetsprövning då Strukton Rail arbetar i säkerhetsklassade miljöer.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö med fokus på din professionella utveckling.
• Du får möjlighet att arbeta med samhällsviktiga projekt och bidra till en säker och effektiv infrastruktur.
• Konkurrenskraftig lön.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som arbetsledare är dynamisk där du arbetar nära projekten och dina kollegor. Du får en helikoptervy och har många bollar i luften samtidigt för att säkerställa hundraprocenting arbetsmiljö och täckning av respektive arbetspass.
• Leda och fördela arbete inom signaltekniska projekt
• Säkerställa optimal arbetsmiljö i relation till det dagliga arbete
• Ansvara för planering och uppföljning av projektaktiviteter
• Säkerställa att säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav efterlevs
• Utföra daglig rapportering och dokumentation av framsteg
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieexamen
• Har erfarenhet av personalansvar inom ex. mark- och anläggningsbranschen
• Har ett brinnande intresse för ledarskap
• Mycket goda kunskaper inom Office-paketet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av järnvägsbranschen
• Erfarenhet av BEST-A
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
Som arbetsledare på Strukton Rail är du en tydlig förebild - modig, engagerad och kommunikativ. Du leder med hjärtat och huvudet, och har ett strukturerat arbetssätt som skapar trygghet och tydlighet i vardagen. Du brinner för att utveckla både dina medarbetare och dig själv, och ser varje utmaning som en möjlighet att växa - tillsammans.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal Så ansöker du
