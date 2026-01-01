Arbetsledare till Sodexos verksamhet i Åre
Som arbetsledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare som är experter på städning, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och hög produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag - både för våra medarbetare och våra kunder.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för den du är, där du kan agera målmedvetet, påverka genom dina dagliga handlingar och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos SkiStar i Åre
Vill du arbeta i en miljö där naturen, människorna och verksamheten förändras från dag till dag? Där högsäsong möter högt tempo - och där du får vara med och skapa trygga, välfungerande och välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka?
Vi startar nu upp en spännande satsning där Sodexo tar ansvar för lokalvården i fjällstugor, fjällhotell och andra lokaler inom SkiStars anläggningar. Som arbetsledare kommer du att vara en viktig del i att driva den dagliga verksamheten framåt, coacha medarbetare och säkerställa att kvaliteten alltid håller toppnivå.
Du arbetar nära våra gruppledare och tillsammans med övriga kollegor bidrar du till en välfungerande och effektiv drift i en miljö där tempot ofta är högt och uppdragen varierande.
Vad du kommer jobba med:
• Daglig arbetsledning och operativt stöd till medarbetarna
• Säkerställa att kunden erhåller överenskommen kvalitet
• Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
• Introducera och coacha nya och befintliga medarbetare
• Bidra till goda relationer med kund och ett gott samarbete i teamet
• Följa upp rutiner, arbetsmiljöarbete och kvalitet enligt Sodexos standard
Vad du bidrar med:
• Mångårig och bred erfarenhet från servicebranschen
• Erfarenhet av att leda eller handleda medarbetare
• Ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Förmåga att skapa struktur i en miljö med varierande tempo
• Vana av att arbeta administrativt och i system
• Driv, engagemang och lösningsorienterat arbetssätt
Vilja och förmåga att utveckla både dig själv och teamet
Tjänsten är en heltidsanställning, med varierande arbetstider där både dagtid, kvällar och helger kan förekomma beroende på säsong och driftbehov.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Mattias Hellman, mattias.hellman@sodexo.com
.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 19 december.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och efterfrågas om medgivande innan bakgrundskontrollen genomförs. Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
