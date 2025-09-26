Arbetsledare till Produktionsavdelningen
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen / Byggjobb / Varberg Visa alla byggjobb i Varberg
2025-09-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen i Varberg
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Produktionsavdelningen är en avdelning på hamn- och gatuförvaltningen som arbetar med anläggning och byggnation av nämndens investeringar och exploateringar i den del de genomförs i egen regi. Varberg växer och därmed också vårt uppdrag därför söker vi nu arbetsledare.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån uppdrag i olika byggnation och anläggningsprojekt arbetsleda och vara ett stöd för avdelningens personal. I rollen som arbetsledare hos oss kommer du även att ha andra uppgifter såsom att:
* Bidra till att säkerställa så att projekt byggs enligt direktiv och handlingar.
* Göra beställningar och inköp i enlighet med upphandlade avtal i de projekt man är tilldelad.
* Att fortlöpande hålla enhetschefer uppdaterade kring de dagliga flödena.
* Medverka vid framtagande och revidering av rutiner och processer inom avdelningen
* Hålla kontakt med kunder och entreprenörer inom ramen för uppdraget.
* Agera aktivt för att hålla Varberg kommuns vision levande i vardagen.
* Att medverka som BAS U i våra projekt.
Utöver detta så skall du känna dig bekväm och trygg i de arbetsmoment som vi utför och vid behov aktivt vara med ute och jobba rent praktiskt.
Vi jobbar med alla förekommande arbeten inom byggnation och anläggningarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom området och som har en bygg och anläggningsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet, några års dokumenterad erfarenhet av arbetsledning är mycket meriterande. Du måste ha grundläggande datorvana och ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Vi tror att du som person har god samarbetsförmåga samtidigt som du är van att arbeta självständigt. Som person är du strukturerad och självgående. Du har förmåga att bidra med idéer och lösningar när andra ser problem. Som ledare är du engagerad och lyhörd.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din sociala kompetens.
Körkort B är ett krav
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef anläggning
Anders Hannedahl anders.hannedahl@varberg.se 0768-556034 Jobbnummer
9527566