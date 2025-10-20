Arbetsledare till parkenheten
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Kalmar Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kalmar
2025-10-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Brinner du för att utveckla både människor och gröna miljöer? Vill du vara med och skapa ett Kalmar där trivsel, hållbarhet och skönhet går hand i hand? Då kan du vara vår nya arbetsledare på enhet park som är en del av den tekniska verksamheten.
Vi söker dig som är målmedveten, engagerad och har ett genuint intresse för ledarskap och människor. Som arbetsledare skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas med sina uppdrag, så att vi tillsammans kan göra Kalmar till Sveriges bästa kommun att leva i.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som arbetsledare leder och fördelar du det dagliga arbetet och du är enhetschefens förlängda arm i frågor som rör personal, arbetsmiljö, budget och upphandling. Du samarbetar nära vår landskapsgrupp med landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, och fungerar som länken mellan driftverksamhet och utveckling av våra gröna miljöer.
Ditt uppdrag omfattar bland annat:
• skötselansvar för centralt belägna parker och grönområden, enligt skötselplaner framtagna av landskapsarkitekter och -ingenjörer
• att tillsammans med landskapsarkitekt bevara och utveckla Kalmars trädbestånd i linje med målet 3-30-300
• tillsammans med växthuspersonal ansvara för uppdrivning av säsongplantor och underhåll av vårt kommunala växthus.
• koordinera/projektleda utsmyckning, jul- och dekorationsbelysning, flaggning och möblering
• att tillsammans med trädgårdsmästare ansvara för Krusenstiernska trädgården.
Du kommer att ingå i en arbetsledargrupp som samarbetar över enhetsgränser. Tillsammans hjälps vi åt med våra uppdrag. Du kommer därför vid behov också utföra andra arbetsuppgifter inom verksamheten. Vinterberedskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning, gärna på högskolenivå, exempelvis landskapsingenjör eller motsvarande
• dokumenterad erfarenhet av grönyteskötsel
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• vana att använda dator som arbetsredskap
Om du dessutom har erfarenhet av arbete i ledande befattning är det meriterande. Kunskap i att läsa och förstå ritningar samt allmän kunskap om anläggningsarbeten är också starkt meriterande.
Vi vill att du också är:
• engagerad i ledarskap och utveckling
• en trygg och inspirerande person som skapar tillit
• strukturerad, ansvarstagande och lugn
• bekväm med att leda i förändring
• kreativ och lösningsorienterad
• utåtriktad och trivs med att bygga relationer.
Du blir en viktig ambassadör för Kalmar kommun, både internt och externt. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Park
Karin Fahlcrantz 010- 352 11 12 Jobbnummer
9563759