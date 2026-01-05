Arbetsledare till Materialgruppen
2026-01-05
Är du en driven och engagerad ledare som brinner för effektiv produktion och teamarbete? Kabe söker nu en Arbetsledare till Materialgruppen. I denna roll får du möjlighet att spela en viktig roll i vår verksamhet och bidra till att skapa en produktiv och inspirerande arbetsmiljö. Vi värdesätter innovation och kvalitet, och vi söker dig som vill vara med och driva utveckling och förbättringar inom vårt team. Om du vill vara en del av en dynamisk och framåtblickande organisation, då är detta möjligheten för dig!
Om rollen
Som Arbetsledare inom Materialgruppen kommer du att ha en nyckelposition för att säkerställa att vårt interna logistikflöde fungerar smidigt och effektivt. Du ansvarar för att leda och fördela arbetsuppgifterna inom gruppen, vilket innebär att du följer upp både produktivitet och kvalitet i det dagliga arbetet. Din förmåga att skapa en tydlig struktur och ordning kommer att vara avgörande för att stötta medarbetarna så att de har de bästa förutsättningarna att lyckas. I denna roll kommer du att arbeta aktivt med att utveckla avdelningens arbetsprocesser och driva förbättringar som gynnar hela produktionen.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Arbetsledare ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av att leda personal eller arbetslag.
• Genomfört förbättringsarbete eller drivit utvecklingsinitiativ tidigare.
• Vana av att arbeta med affärssystem, där kunskaper inom M3 är meriterande.
Du är organiserad, handlingskraftig och har en förmåga att kombinera operativt arbete med strategisk utveckling. Din passion för att leda andra och skapa en positiv arbetsmiljö kommer att vara en stor tillgång för oss. Vi värdesätter en person som är beredd att ta ansvar och som ser möjligheter i utmaningar.Dina arbetsuppgifter
I din roll som Arbetsledare kommer du att ha ett brett ansvarsområde och dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Utveckla och säkerställa strukturer för gruppens arbete.
• Arbeta med materiallistor och andra avdelningsspecifika underlag.
• Bygga goda samarbeten och skapa en tydlig arbetsstruktur.
• Följa upp och rapportera produktivitet och kvalitet i det dagliga arbetet.
• Stötta medarbetare och säkerställa deras utveckling och trivsel.
Genom att aktivt driva utvecklingen av avdelningen kommer du att bidra till att Kabe fortsätter att vara en ledande aktör inom vår bransch. Din insats kommer att vara avgörande för att nå våra gemensamma mål och visioner.
Vi erbjuder
På Kabe erbjuder vi en trygg arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas i din roll. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål och där alla bidrar med sina unika styrkor. Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med fokus på samarbete och innovation.
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
• En kultur som uppmuntrar till delaktighet och ansvarstagande.
Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och kan nå sin fulla potential.
I denna rekrytering har Kabe valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9668796