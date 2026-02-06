Arbetsledare till Göteborg
2026-02-06
Vill du tillsammans med oss arbeta för säkra arbetsplatser? Vi söker nu en Arbetsledare till vår depå i Göteborg för att förstärka vårt kvällsteam.

Om tjänsten
Som Arbetsledare hos oss ansvarar du för att stötta verksamheten i det löpande arbetet på depån och ute på vägen samt ser till så att arbetet blir utfört enligt arbetsberedning. Du arbetsleder och hjälper till att planera och fördela arbetsuppgifter och resurser såsom material, fordon, personal och underentreprenörer tillsammans med Platschef. Du växlar mellan att utföra praktiska arbetsuppgifter ute i verksamheten och administrativt på kontoret.
Alt1 Du kommer att utföra tillsyn på våra jobb för att kvalitetssäkra vårt arbete. När du inte är ute längs vägen är du på vår depå och tar hand om vårt material och våra kunder. Du ansvarar för in- och utlastning av material samt sorterar och förflyttar material på depån.
Alt 2 I arbetet ingår att driva och leda våra entreprenadtjänster ute på väg- och byggarbetsplatser samt att aktivt arbeta med kundbearbetning. Tillsammans med dina kollegor hjälper du våra kunder med deras behov av trafiklösningar med fokus på lönsamhet och kundnöjdhet.
Tjänsten är heltid med placering i Göteborg. Ordinarie arbetstid är förlagd eftermiddag och kväll.
Om dig
Som person har du en mycket god problemlösningsförmåga och besitter goda administrativa kunskaper. Du tar för dig och är öppen, nyfiken och gillar utmaningar. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö.
Du trivs med att sätta kunden i fokus och har en utpräglad känsla för service. Du förväntas kunna överblicka flera saker samtidigt och vara bra på att organisera och prioritera i ditt arbete. B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Har du erfarenhet av arbetsledning och C-körkort ser vi det som meriterande.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlighet och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till vår kultur.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på Jobb & karriär | Ramudden

Övrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
